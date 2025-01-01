ТРЦ «Мегаполис» – новый современный торгово-развлекательный центр, расположенный на Юге Москвы на одной из самых оживленных автотрасс столицы - проспекте Андропова. Стоит также отметить, что ТРЦ «Мегаполис» находится в непосредственной близости от станции метро «Технопарк».



На территории торгово-развлекательного центра «Мегаполис» можно найти огромное количество различных бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Camel Active, O'Stin, Glenfield, Stradivarius, Zara, Mango, «Твое», Befree, Bershka, Flo&Jo, Oggi, Pull and Bear, Seppala, Springfield, Zarina, Luhta, «Снежная Королева», бутики обуви и аксессуаров Payless, Monarch, Grand Gudini, Centro, «Империя Сумок», Redmond, магазины нижнего белья Oysho, «Золотая Стрекоза», Daddy, спортивные бренды Adidas, Reebok и др.), фирменные магазины техники (Samsung, re:Store и др.), магазины парфюмерии и косметики (L'Occitane, The body shop, «Л'Этуаль», «Натуралия», «Созвездие Красоты» и др.), магазины мебели и товаров для дома («Уютерра», «Диваны и Кресла» и др.), ювелирные салоны и магазины часов (Swatch, «Московский Ювелирный Завод», Valtera, «GM Серебро», ElitZakolka, Fashion House и др.), а также аптека, салон цветов, зоомагазин, студия маникюра, салон оптики, химчистка, мастерская по ремонту часов, пункт обмена валюты, туристическое агентство, салоны сотовой связи («Мегафон», «МТС», «Связной» и др.), банкоматы («Газпромбанк», «Сбербанк», «ВТБ24» и др.).



Кроме того, в ТРЦ «Мегаполис» функционируют продуктовый гипермаркет «Карусель», многозальый кинотеатр «Радуга Кино», парк развлечений «Остров сокровищ» (лабиринт, игровые автоматы и др.), фитнес-центр «Селфи», супермаркеты детских товаров («Детский Мир», Mothercare, NG kids, Smyk) и гипермаркет бытовой техники и электроники «Техносила».

Также в торгово-развлекательном центре расположены большой фудкорт, где каждый посетитель сможет найти ресторан быстрого питания или кафе по своему вкусу (McDonald's, «Шоколадница», «IL Патио», Планета Суши, «Старбакс», «Теремок», «Крошка-картошка», Country Chicken и др.).



Для автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Мегаполис» имеется бесплатный подземный паркинг на 170 машиномест, а также шеститиэтажная открытая многоуровневая парковка на 800 машиномест и специальная площадка для наземного паркинга на 600 авто и автосервис.



Адрес:

г. Москва, пр. Андропова, д. 8



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Мегаполис» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Технопарк» (100 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Андропова до остановки «ст. м. Технопарк»



Режим работы

Магазины ТРЦ «Мегаполис»: 10.00 – 22.00;

Фудкорт ТРЦ «Мегаполис»: 10.00 – 23.00;

Гипермаркет «Карусель»: круглосуточно;

Кинотеатр «Радуга Кино»: 09.00 – 03.00;

Парк развлечений «Остров сокровищ» (лабиринт, игровые автоматы и др.): 10.00 – 23.00;

Фитнес-центр «Селфи»: пн – пт: 07.00 – 23.00, сб, вс: 09.00 – 22.00;

Рестораны «Il Патио», «Планета Суши»: 11.00 – 23.00.