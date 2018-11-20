Кинотеатр «Синема Стар Рио» расположен в торговом центре «Рио Дмитровка» возле станции метро Алтуфьево.

В этом современном мультиплексе работает 9 залов, оборудованных инновационной звуковой и проекционной техникой.

Вместимость кинотеатра - 1064 человек. Большое разнообразие фильмов удовлетворит вкус любого зрителя. В кинозалах показывают кино в 2D и 3D форматах. Мягкие удобные кресла с подставками для напитков, кондиционеры, широкоформатный экран и хорошее качество звука сделают просмотр фильма максимально комфортным. Для посетителей Синема Стар Рио на Дмитровке в Москве доступны такие услуги, как игровая зона, WI-FI. Для полноценного отдыха имеются: ресторан «Этаж» и кафе «Comedy».

В июне был открыт детский кинозал на 72 места. В нем можно совместить просмотр любимых мультфильмов и детские игры. Здесь установлены мягкие кресла, лабиринт, бассейн с шариками.