Синема Стар Дмитровка

Синема Стар Дмитровка

Москва
Адрес
г. Москва, Дмитровское шоссе, 163а, ТРЦ «Рио Дмитровка», 2 этаж
Телефон

+7 (495) 988-03-33 / бронирование

Билеты от 400 ₽
Сеть
Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ «Рио»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар Рио» расположен в торговом центре «Рио Дмитровка» возле станции метро Алтуфьево.

В этом современном мультиплексе работает 9 залов, оборудованных инновационной звуковой и проекционной техникой.

Вместимость кинотеатра - 1064 человек. Большое разнообразие фильмов удовлетворит вкус любого зрителя. В кинозалах показывают кино в 2D и 3D форматах. Мягкие удобные кресла с подставками для напитков, кондиционеры, широкоформатный экран и хорошее качество звука сделают просмотр фильма максимально комфортным. Для посетителей Синема Стар Рио на Дмитровке в Москве доступны такие услуги, как игровая зона, WI-FI. Для полноценного отдыха имеются: ресторан «Этаж» и кафе «Comedy».

В июне был открыт детский кинозал на 72 места. В нем можно совместить просмотр любимых мультфильмов и детские игры. Здесь установлены мягкие кресла, лабиринт, бассейн с шариками.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
VIP
Диваны
Парковка
Детский зал
7.8 Оцените
1046 голосов
Билеты от 400 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Стар Дмитровка
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 4 сеанса
10:20 14:40 19:10 от 700 ₽ 23:00 ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 2 сеанса
20:50 23:20 ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 4 сеанса
10:30 12:15 13:10 14:35 ...
Материалистка
Материалистка
Сегодня 2 сеанса
17:15 22:30 ...
Отзывы о кинотеатре
Slasmile Slasmile 20 ноября 2018, 08:14
Ходили на киносеанс в субботу 17.11.18 в 10:10. Второй этаж, на котором находится кинотеатр, открывается в 10:00. Чтобы зайти в кинозал необходимо… Читать дальше…
Боря Кашутин 12 сентября 2021, 21:27
Решили сходить с братом в кино в Рио на Дмитровке, купили билет в кино и поехали ! Когда приехали кассир отказался печатать билет так как брату 17… Читать дальше…
Фильмы в кинотеатре Синема Стар Дмитровка

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
10:20 14:40 19:10 от 700 ₽ 23:00
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
20:50 23:20
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
10:30 12:15 13:10 14:35
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
