ТРЦ «Рио» на Дмитровском – современный многофункциональный двухуровневый торгово-развлекательный центр в Москве площадью более 250 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Рио» на Дмитровском расположен в Северной части Москвы, на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД, в пешей доступности от железнодорожной платформы «Марк».
На территории торгового центра «Рио» на Дмитровском находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Mexx, TopShop, O'Stin, Ego, Sasch, Lady & Gentleman City, Douglas Rivoli, Geox, Giovani Botticelli, LTB, Corso Como, L'ete, Flo&Jo, JS Casual, Luhta, The Windsor Knot, Henderson, Zoppini Store, Gerry Weber, Savage, Bon Joli, Tan Mark, Oysho, «Снежная Королева», Zara, Stradivarius, Incanto, Women'secret, Rendez Vouz, H&M, Marks&Spencer, Mexx, US Polo, Camel Active, Love Republic, Imaginarium, Kanz, Intimissimi, Сalzedonia, ВAON, Romana, Calvin Klein Jeans и др.)
К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Nike, Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома («Аскона» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), фирменные магазины техники (re:Store и др.), магазины парфюмерии и косметики (L'Occitane, «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (585GOLD, «Адамас» и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салоны оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «Евросеть», «МТС», «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «ФораБанк» и др.), зоомагазин, аптека, химчистка, студия маникюра, дом быта, платежные терпимналы и многое другое.
Кроме того, в ТРЦ «Рио» на Дмитровском функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Стар», продовольственный гипермаркет «Окей», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», гипермаркет строительных материалов и товаров для дома «Наш Дом», развлекательный центр Jungle Land (ресторан, 7D кинотеатр, лучный тир, игровая зона и др.), развлекательный центр PlayLab (лабиринт, боулинг, мультимедийный тир, аттракционы и др.), океанариум и экзоопарк.
Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («Теремок», Subway, «Il Патио», KFC, «Бургер Кинг», «Макдональдс», ресторан армянской кухни «Долина солнца», ресторан «Бурмэт» и др.).
Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» на Дмитровском есть 3-уровневая бесплатная подземная парковка на 3000 машиномест.
Адрес:
г. Москва, Дмитровское ш., д. 163а
Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Рио» на Дмитровском можно следующим образом:
1. На бесплатных автобусах, идущих от станций метро «Алтуфьево» или «Медведково»
2. На любом общественном транспорте, идущем от станции метро «Алтуфьево» до остановок «Рио Дмитровский» или «Рынок»
3. На любом общественном транспорте, идущем от станции метро «Петровско-Разумовская» до остановки «Рио Дмитровский»
4. На любом бесплатном автобусе, идущем от железнодорожной платформы «Лианозово» до остановки «Рио Дмитровский»
5. Пешком от железнодорожной платформы «Марк»
Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио» на Дмитровском: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Окей»: 09.00 – 23.00;
Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 02.00;
Развлекательный центр Jungle Land (ресторан, 7D кинотеатр, лучный тир, игровая зона и др.): 10.00 - 22.00;
Развлекательный центр PlayLab (лабиринт, боулинг, мультимедийный тир, аттракционы и др.): 10.00 - 22.00;
Океанариум: 10.00 – 22.00;
Экзоопарк: 10.00 – 22.00;
Ресторан «Макдональдс»: круглосуточно;
Ресторан армянской кухни «Долина солнца»: пн – чт, вс: 10.00 – 0.00, пт, сб: 10.00 – 02.00;
Ресторан «Бурмэт»: пн – чт, вс: 10.00 – 22.00, пт, сб: 10.00 – 23.00.