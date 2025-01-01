Меню
г. Москва, Дмитровское ш., д. 163а
+7 (985) 750-70-70

ТРЦ «Рио» на Дмитровском – современный многофункциональный двухуровневый торгово-развлекательный центр в Москве площадью более 250 тысяч квадратных метров, включающий в себя множество магазинов, детские развлекательные площадки и мультиплекс. ТРЦ «Рио» на Дмитровском расположен в Северной части Москвы, на пересечении Дмитровского шоссе и МКАД, в пешей доступности от железнодорожной платформы «Марк».

На территории торгового центра «Рио» на Дмитровском находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Mexx, TopShop, O'Stin, Ego, Sasch, Lady & Gentleman City, Douglas Rivoli, Geox, Giovani Botticelli, LTB, Corso Como, L'ete, Flo&Jo, JS Casual, Luhta, The Windsor Knot, Henderson, Zoppini Store, Gerry Weber, Savage, Bon Joli, Tan Mark, Oysho, «Снежная Королева», Zara, Stradivarius, Incanto, Women'secret, Rendez Vouz, H&M, Marks&Spencer, Mexx, US Polo, Camel Active, Love Republic, Imaginarium, Kanz, Intimissimi, Сalzedonia, ВAON, Romana, Calvin Klein Jeans и др.)

К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Nike, Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома («Аскона» и др.), магазин подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), фирменные магазины техники (re:Store и др.), магазины парфюмерии и косметики (L'Occitane, «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (585GOLD, «Адамас» и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салоны оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «Евросеть», «МТС», «Связной» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, часов и мобильной техники, салон красоты, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «ФораБанк» и др.), зоомагазин, аптека, химчистка, студия маникюра, дом быта, платежные терпимналы и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Рио» на Дмитровском функционируют современный многозальный кинотеатр «Синема Стар», продовольственный гипермаркет «Окей», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Детский мир», супермаркеты бытовой техники и электроники («Эльдорадо» и др.), супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», гипермаркет строительных материалов и товаров для дома «Наш Дом», развлекательный центр Jungle Land (ресторан, 7D кинотеатр, лучный тир, игровая зона и др.), развлекательный центр PlayLab (лабиринт, боулинг, мультимедийный тир, аттракционы и др.), океанариум и экзоопарк.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов («Теремок», Subway, «Il Патио», KFC, «Бургер Кинг», «Макдональдс», ресторан армянской кухни «Долина солнца», ресторан «Бурмэт» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио» на Дмитровском есть 3-уровневая бесплатная подземная парковка на 3000 машиномест.

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Рио» на Дмитровском можно следующим образом:

1. На бесплатных автобусах, идущих от станций метро «Алтуфьево» или «Медведково»

2. На любом общественном транспорте, идущем от станции метро «Алтуфьево» до остановок «Рио Дмитровский» или «Рынок»

  • на автобусах № 273, 302, 456, 459, 519, 644, 685, 836
  • на маршрутном такси № 456, 545, 572, 734м

3. На любом общественном транспорте, идущем от станции метро «Петровско-Разумовская» до остановки «Рио Дмитровский»

  • на автобусах № 763, 763К
  • на маршрутном такси № 735м

4. На любом бесплатном автобусе, идущем от железнодорожной платформы «Лианозово» до остановки «Рио Дмитровский»

5. Пешком от железнодорожной платформы «Марк»

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио» на Дмитровском: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Окей»: 09.00 – 23.00;
Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 02.00;
Развлекательный центр Jungle Land (ресторан, 7D кинотеатр, лучный тир, игровая зона и др.): 10.00 - 22.00;
Развлекательный центр PlayLab (лабиринт, боулинг, мультимедийный тир, аттракционы и др.): 10.00 - 22.00;
Океанариум: 10.00 – 22.00;
Экзоопарк: 10.00 – 22.00;
Ресторан «Макдональдс»: круглосуточно;
Ресторан армянской кухни «Долина солнца»: пн – чт, вс: 10.00 – 0.00, пт, сб: 10.00 – 02.00;
Ресторан «Бурмэт»: пн – чт, вс: 10.00 – 22.00, пт, сб: 10.00 – 23.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
