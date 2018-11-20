Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Стар Дмитровка
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Дмитровка
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Дмитровка
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Дмитровка
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Slasmile Slasmile
20 ноября 2018, 08:14
Оценка
Ходили на киносеанс в субботу 17.11.18 в 10:10. Второй этаж, на котором находится кинотеатр, открывается в 10:00. Чтобы зайти в кинозал необходимо обязательно распечатать билет на кассе (везде давно сканируют с мобильного телефона). На кассе работает один кассир, очередь выходит далеко за кинотеатр. В итоге билеты получили только в 10:20. Билеты, купленные через интернет можно вернуть не позднее чем за полчаса до сеанса на сайте. Успели слава богу к началу кино, но были люди, которые еще позже заходили в кинозал и это продолжалось минут 20. Вопрос: зачем делать киносеансы в 10:10, если вы не можете обеспечить возможность присутствия всех зрителей в кинозале к указанному времени?
20 ноября 2018, 08:14
2
0
Ответить
Боря Кашутин
12 сентября 2021, 21:27
Оценка
Решили сходить с братом в кино в Рио на Дмитровке, купили билет в кино и поехали ! Когда приехали кассир отказался печатать билет так как брату 17 лет а кино (Злое) 18+. Сказали обращаться там где купили (Яндекс ) , а в Яндексе не возвращают билеты за 30 минут до сеанса и отправили на кассу писать заявление на возврат . Угадайте что было дальше )))) пришли к кассе сотрудники общаются не вежливо , лежат на креслах и говорят что заявление не какое они не дадут , так как они не несут ответственность и сказали разбираться там где купили ! Ужасный кинотеатр , хамское отношение ! Обратите винничанин на это ! (12.сентября.2021г). В Яндексе отнеслись с пониманием и составили обращение.
12 сентября 2021, 21:27
1
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Параглаз
3 комментария
Космик Щелковский
1 комментарий
Киномакс Солярис
8 комментариев
Дом кино
1 комментарий
Mori Cinema Кунцево
8 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail