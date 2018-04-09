Меню
Каро 8 Капитолий Вернадского

Каро 8 Капитолий Вернадского

Москва
Адрес
г. Москва, просп. Вернадского, 6, ТЦ «Капитолий Вернадского»
Метро
Университет
Телефон

909 988-65-36

Билеты от 250 ₽
Сеть
КАРО
ТРК
Расположен в ТЦ «Капитолий Вернадского»
О кинотеатре

«Кинотеатр Каро 8 Капитолий Вернадского» — это современный мультиплекс, который находится вблизи станции метро Университет.

Мультиплекс расположен на 2 и 3 этажах в ТЦ «Капитолий Вернадского». Для гостей кинотеатра имеется восемь кинозалов, в числе которых есть VIP-зал всего на 18 зрителей с отдельным VIP-баром и зоной отдыха. Для комфорта посетителей в каждом кинозале установлены лучшие системы кондиционирования, расстояние между креслами специально увеличено, имеются VIP-зоны. На территории мультиплекса работают кино-бары и бар-пиццерия, в фойе предусмотрена игровая зона.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Wi-Fi
Есть сканнер билетов
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Официант
Парковка
Расписание сеансов в кинотеатре Каро 8 Капитолий Вернадского
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
16:55 от 2000 ₽ 20:30 от 620 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 2 сеанса
12:10 от 300 ₽ 20:55 от 300 ₽ ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
22:15 от 620 ₽ ...
Джульетта и Ромео
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
22:00 от 300 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Valery Natarov 9 апреля 2018, 13:56
#каро#кино#разочарование и надумалось нам пойти в светлое праздничное воскресенье в кино...за 40 минут до начала сеанса купили билет-ближайший сеанс… Читать дальше…
Михаил Светлов 30 мая 2019, 10:38
Всем добрый день! Посетили кинотеатр 29.05.19 вечером, заранее позвонили в данный кинотеатр для уточнения оплаты парковки. Пообщался с оператором и… Читать дальше…
470 голосов
Фильмы в кинотеатре Каро 8 Капитолий Вернадского

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
16:55 от 2000 ₽ 20:30 от 620 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
12:10 от 300 ₽ 20:55 от 300 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
22:15 от 620 ₽
