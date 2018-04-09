«Кинотеатр Каро 8 Капитолий Вернадского» — это современный мультиплекс, который находится вблизи станции метро Университет.

Мультиплекс расположен на 2 и 3 этажах в ТЦ «Капитолий Вернадского». Для гостей кинотеатра имеется восемь кинозалов, в числе которых есть VIP-зал всего на 18 зрителей с отдельным VIP-баром и зоной отдыха. Для комфорта посетителей в каждом кинозале установлены лучшие системы кондиционирования, расстояние между креслами специально увеличено, имеются VIP-зоны. На территории мультиплекса работают кино-бары и бар-пиццерия, в фойе предусмотрена игровая зона.

