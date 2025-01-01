ТЦ «Капитолий Вернадского» - это многофункциональный четырехуровневый торговый центр, расположенный на границе столичных районов Раменки и Гагаринский на проспекте Вернадского, в пешей доступности от станции метро «Университет».

В торговом центре «Капитолий Вернадского» находится огромное количество различных магазинов одежды, обуви и аксессуаров современных брендов (adidas, Nike, Reebok, Эпицентр, Ecco, The Best Shoes, Samsonite, «3 Апельсина», Polarn O.Pyret, Colors & Beauty, Levi’s, Mexx, Weekend, Gant, Make up Station, Fabi, Baldinini, Zeki, Sasch, Sephora, IT, World of Jeans, ХЦ, Hamam, Pierre Cardin, Беталинк, Mango, Promod, Calvin Klein Underwear, Calvin Klein Jeans, Timberland, Caterina Leman, Gregory, Zara, Camaieu, Mustang, Men’s Merit, Lacoste и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», The Body Shop, «ИЛЬ ДЕ БОТЭ», «Ив Роше», Lush и др.), ювелирные салоны и салоны часов (Sunlight, Pandora и др.), магазин подарков, аптека «36,6», центр фотоуслуг, детская игровая площадка, салоны оптики «Линзмастер» и «Айкрафт Оптика», бутик сети «Книжный Лабиринт», салон красоты, студия маникюра «Лены Лениной», мастерская по ремонту техники Apple, салоны сотовой связи («МТС», «Билайн», «Связной»), банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24», «Альфа банк» и др.), салон тайского массажа, барбершоп WOLF BARBERSHOP, ателье, дом быта, химчистка, туристическое агентство ANEX TOUR, обмен валюты и многое другое.

Кроме того, в ТЦ «Капитолий Вернадского» для посетителей функционируют многозальный современный кинотеатр «Каро-фильм», спортивный клуб «Макси-спорт» (бассейн, боксерский ринг, солярий и турецкая ванна), гипермаркет электроники и бытовой техники Media Markt, фитнес-клуб World Class, центр развлечений «Космик» (бильярд, боулинг и др.).

Также в торговом центре работают продуктовый гипермаркет «АШАН» и большой «Ресторанный дворик», в котором каждый посетитель может найти ресторан или кафе по своему вкусу («Крошка-Картошка», «Хомяк», Pasta la Vista, «Султан кафе», KFC, Pizza di Roma, «Восточный базар», «Барбекю», «Суши-сити», «Теремок», McDonald’s, Sbarro, «Баскин Роббинс», детское кафе «Горошек», рестораны «Елки-Палки», «Чао Какао», «Навигатор», «Шоколадница», «Рандеву», «Кофе Хауз», Fashion TV, «Пекинская утка», «Май-Мун», «Шиша», «Виаджио», «Торро-гриль», «Старлайт», Grano и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгового центра «Капитолий Вернадского» есть бесплатная наземная парковка на 400 мест, а также платный 2-х уровневый подземный паркинг на 1200 машиномест (первые 3 часа – бесплатно).

Адрес:

г. Москва, пр. Вернадского, д. 6

Как добраться?

Добраться до ТЦ «Капитолий Вернадского» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Университет» (300 метров)

2. На общественном транспорте до остановок «Улица Строителей» или «ст. м. Университет»

на автобусах № 1, 47, 113

на троллейбусах № 28, 34, 34к

на маршрутных такси № 550м, 551м

3. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Вернадского до остановок «Метро Университет» или «Улица Строителей».

Режим работы

Магазины и фудкорт ТЦ «Капитолий Вернадского»: 09.00 – 22.00;

Гипермаркет «Ашан»: 08.00 – 00.00;

Кинотеатр «Каро»: 10.00 – 02.00;

Фитнес-центр World Class: пн – пт: 07.00 – 0.00, сб – вс: 09.00 – 00.00;

Парк развлечений «Космик» (бильярд, боулинг, спорт-бар и др.): пн – пт: 12.00 – 05.00, сб, вс: 11.00 – 05.00;

Детский развлекательный парк «Космик» (лабиринт, скалодром и др.): пн – чт, вс: 10.00 – 23.00, пт, сб: 10.00 – 00.00;

Ресторан «Пекинская утка» 11.00 – 23.00;

Стейк-хаус «Торро Гриль»: 12.00 – 00.00;

Ресторан Starlite Diner: круглосуточно;

Ресторан Grano: пн – чт: 10.00 – 22.00, пт – сб: 10.00 – 00.00, вс: 10.00 – 23.00.