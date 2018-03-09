Меню
Каро 8 Капитолий Вернадского
Отзывы о кинотеатре Каро 8 Капитолий Вернадского
Отзывы о кинотеатре Каро 8 Капитолий Вернадского
olgabredihina
9 марта 2018, 19:49
Оценка
Не ходите! Если хотите сохранить слух. ОЧЕНЬ громко включают фильмы. Смотреть невозможно. Администрации говорили всем залом. Они не реагируют. Отвечают, что так положено и все по нормам. Обещали тише сделать, но не делали. Не ходите. Просто ужас(((
9 марта 2018, 19:49
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
10 марта 2018, 11:08
в ответ на сообщение
olgabredihina от 9 марта 2018, 19:49
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв.
10 марта 2018, 11:08
0
0
Ответить
Valery Natarov
9 апреля 2018, 13:56
Оценка
#каро#кино#разочарование и надумалось нам пойти в светлое праздничное воскресенье в кино...за 40 минут до начала сеанса купили билет-ближайший сеанс оказался в VIP -зале, но день получки случился на сутки раньше, так что это нас не остановило, да и праздник всё же!В 12-35 подходим к залу -а что-то не так: свет не горит, рекламные ролики не начинаются, контролера нет...Несколько минут уходит на поиски администратора.Юная дева дрожащим голосом сообщает, что сеанс отменен по техническим причинам. "Техническая причина", подозреваю в том, что продано всего 2 билета: праздник, люди еще едят куличи.А в голове вдруг закрутилось подленькие словечки "Гражданский кодекс", "публичная оферта", "неоказание услуги" и даже " компенсация морального ущерба".Сконструировав из этих слов пугающую фразу, низким голосом , почти как Вий, которого не суждено было увидеть,прошу вернуть деньги, но в тройном размере.Администратор,впечатленная, как мне самонадеянно показалось, столь изысканно и заумно произнесенной фразой, стала звонить директору, согласовывать компенсацию в тройном размере.Когда до меня донеслось" а откуда я возьму эти деньги?"подумалось:"Да неужели?"Можно было и еще немножко поиграть в рассерженного клиента, но дух мой был светел, как и подобает в праздник, и мы легко согласились на обычный возврат денег.В книге отзывов и предложений, грешен, написал все же: "Ожидаю от кинотеатра Каро приглашения на бесплатный просмотр одного из фильмов в VIP-зале".Передавая книгу жалоб администратору, произнес: "У Вас 10 дней на принятие решения по моей жалобе".И взгляд моих голубых глаз был холодным, живущие в них бесенята не выдали меня и не выскочили до тех пор, пока я не повернулся к администратору спиной...Не зря же фильм про Гоголя, не обошлось без чертовщины..
9 апреля 2018, 13:56
1
1
Ответить
Киноафиша.инфо
12 апреля 2018, 12:25
в ответ на сообщение
Valery Natarov от 9 апреля 2018, 13:56
Здравствуйте! Передаем информацию представителям сети кинотеатров. Спасибо!
12 апреля 2018, 12:25
0
0
Ответить
Sergey Drobyshev
22 июня 2018, 07:19
Оценка
👍💪
22 июня 2018, 07:19
0
0
Ответить
наталия темкина
15 ноября 2018, 17:56
Есть ли бесплатный билет в кинотеатре на Вернадского в день рождения??
15 ноября 2018, 17:56
0
0
Ответить
a.sedlovskaya
21 ноября 2018, 14:23
в ответ на сообщение
наталия темкина от 15 ноября 2018, 17:56
Наталия, добрый день! Да, Вы можете получить его в кассе кинобара, в День рождения и в течение 7 дней после него.
21 ноября 2018, 14:23
0
0
Ответить
Сулейман Велиев
2 апреля 2019, 10:25
Оценка
Уважаемая сеть кинотеатров - Каро!
Хотел у Вас спросить вот какую вещь, почему Вы не проверяете возраст зрителей в кино? Фильм 18+, а вы пропускаете человека (лет 15-16), как так получается? Оплошность администрации или обычная выгода? Я понимаю, что это Россия и здесь это нормально, тогда уберите ограничения на кино, если вы пропускаете всех подряд. Это относится не только к Каро 8 Капитолий, но и к другим кинотеатрам. Разберитесь с данной ситуацией, пожалуйста, и примите соответсвующие меры.
2 апреля 2019, 10:25
0
0
Ответить
Михаил Светлов
30 мая 2019, 10:38
Оценка
Всем добрый день! Посетили кинотеатр 29.05.19 вечером, заранее позвонили в данный кинотеатр для уточнения оплаты парковки. Пообщался с оператором и выяснил, что кинотеатр предоставляет 3 часа бесплатной парковки (об этом сам лично сказал оператор). При въезде на парковку обратил внимание, что ТЦ "Капитолий" предоставляет один час бесплатно для парковки. Я сразу понимаю, что в сумме у меня должно выйти 4 часа бесплатно! После просмотра фильма дошли до администрации тц и нам обнулили только 2 часа!!! Я не обратил на это сразу внимания и поехал на выезд. В аппарате мне выдает, что необходимо внести оплату за остальные часы парковки (за один час). Узнаю у охраны, что кинотеатр предоставляет всего 2 часа парковки! Оплачиваю этот час и сразу решил позвонить в данный кинотеатр, узнать у них еще раз сколько предоставляю ИМЕННО ОНИ. В ответ слышу, что они дают 3 часа бесплатно! Начинаем разбирать, что в итоге всего дают 2 часа именно от кинотеатра (изначально было заявлено, что 3 часа)! Потому что первым своим часом я могу воспользоваться и без вашего КИНО! Мелочь, а осадок остался. Получается обман людей. С таким успехом мне проще доехать до юго-западной и там заехать в ТЦ Авеню, где кинотеатр обнуляет после фильма парковочную карту ПОЛНОСТЬЮ и бегать к администраторам ТЦ не надо!
30 мая 2019, 10:38
0
0
Ответить
