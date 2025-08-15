Меню
Каро 8 Капитолий Вернадского
Расписание сеансов кинотеатра «Каро 8 Капитолий Вернадского»
Расписание сеансов кинотеатра «Каро 8 Капитолий Вернадского»
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
16:55
от 2000 ₽
20:30
от 620 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
12:10
от 300 ₽
20:55
от 300 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
22:15
от 620 ₽
Джульетта и Ромео
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
2D
22:00
от 300 ₽
Жизнь Чака
драма, фэнтези, фантастика
2024, США
2D
14:10
от 300 ₽
19:40
от 300 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
17:50
от 620 ₽
23:40
от 620 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
10:40
от 520 ₽
16:00
от 620 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
15:50
от 520 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
анимация
2025, Россия
2D
10:50
от 250 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
20:45
от 620 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
11:00
от 520 ₽
14:45
от 520 ₽
18:30
от 620 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:35
от 520 ₽
17:30
от 620 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
16:10
от 620 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
11:45
от 520 ₽
16:40
от 620 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
18:00
от 620 ₽
21:25
от 2000 ₽
23:25
от 620 ₽
Пила Х
криминал, драма, ужасы
2023, США
2D
18:10
от 620 ₽
21:50
от 620 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
15:20
от 520 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
13:00
от 520 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
20:10
от 620 ₽
23:50
от 2000 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:30
от 520 ₽
11:30
от 2000 ₽
15:00
от 520 ₽
19:25
от 620 ₽
Рыжая Соня
фэнтези, боевик
2025, США
2D
17:00
от 300 ₽
Свободные люди
боевик, криминал, драма
2025, Греция / США
2D
22:50
от 300 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
14:00
от 2000 ₽
19:00
от 620 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
13:10
от 520 ₽
19:10
от 2000 ₽
22:30
от 620 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
