Киноафиша Москвы Кинотеатры Дворец культуры

Дворец культуры

Москва
Адрес
г. Московский, мкрн 1., 49 
Телефон

+7 (495) 841-89-94

+7 (495) 841-08-23

О кинотеатре

ДК Московский был открыт в 1988 году. Тогда перед гостями предстал дворец с просторным фойе, роскошными люстрами, мраморным полом, мозаичным панно и красочными витражами. В зрительный зал вмещается 600 человек. Его главной целью стало распространение и создание культурного наследия среди населения.

В настоящее время здесь открыт кинотеатр, где можно посмотреть как самые новые фильмы проката, так и те, что уже закончились в других местах. ДК Московский - это самое лучшее место для проведения поистине культурного досуга в историческом месте.

Отзывы о кинотеатре

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
