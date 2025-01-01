ДК Московский был открыт в 1988 году. Тогда перед гостями предстал дворец с просторным фойе, роскошными люстрами, мраморным полом, мозаичным панно и красочными витражами. В зрительный зал вмещается 600 человек. Его главной целью стало распространение и создание культурного наследия среди населения.

В настоящее время здесь открыт кинотеатр, где можно посмотреть как самые новые фильмы проката, так и те, что уже закончились в других местах. ДК Московский - это самое лучшее место для проведения поистине культурного досуга в историческом месте.