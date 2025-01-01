Меню
Ой! Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Кинотеатры рядом
900 метров
КИНОград г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
5
5.4 км
Каро 8 Саларис Саларьево
5
5.8 км
Синема Стар Румянцево Саларьево
5
9.1 км
Синема парк Теплый Стан Калужское шоссе, 1, ТРЦ «Мега Теплый Стан», 41 км МКАД
5
9.1 км
КИНОград Одинцовский р-он, пос. Лесной городок, ул. Школьная, д. 1, ТРК Город, 3 этаж
5
10.2 км
КиноГалактика ул. Говорова, 163, ТРЦ «Атлас»
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
