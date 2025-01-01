Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Дворец культуры
Расписание сеансов кинотеатра «Дворец культуры»
Расписание сеансов кинотеатра «Дворец культуры»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Ой!
Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Сообщить о появлении расписания
Кинотеатры рядом
900
метров
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
5
5.4
км
Каро 8 Саларис
Саларьево
5
5.8
км
Синема Стар Румянцево
Саларьево
5
9.1
км
Синема парк Теплый Стан
Калужское шоссе, 1, ТРЦ «Мега Теплый Стан», 41 км МКАД
5
9.1
км
КИНОград
Одинцовский р-он, пос. Лесной городок, ул. Школьная, д. 1, ТРК Город, 3 этаж
5
10.2
км
КиноГалактика
ул. Говорова, 163, ТРЦ «Атлас»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
