Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Стар Румянцево

Синема Стар Румянцево

Москва
Адрес
г. Москва, 23-й км Киевского шоссе, 8, стр. 1, ТРЦ «Рио Румянцево» («Рио на Киевском»)
Метро
Саларьево
Телефон

+7 (495) 988-03-33 / бронирование

Сеть
Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ «Рио Румянцево» («Рио на Киевском»)
О кинотеатре

Кинотеатр «СинемаСтар Рио Румянцево» — самый современный в Москве. Он начал работать в декабре 2015 года. Находится кинотеатр на 2 этаже ТРЦ «РИО».

Этот многозальный киноплекс отвечает актуальным требованиям, предъявляемым к комфорту и качеству показа фильмов. Шесть просторных залов вмещают 548 зрителей, на последних рядах - места для влюбленных. Для ценителей особого комфорта имеется VIP-зал на 24 места.

Кинотеатр «Синема Стар Рио Румянцево» в Москве является привлекательным местом отдыха для многих горожан. В репертуаре - лучшие киноленты российского проката, новинки кинематографа и классические ленты.

Рядом с кинотеатром располагаются ресторан, зона фуд-корта, детский центр развлечений.
 

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
VIP
Диваны
Парковка
3 голоса
Отзывы о кинотеатре

3 голоса
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
2025, Россия, комедия
