Кинотеатр «СинемаСтар Рио Румянцево» — самый современный в Москве. Он начал работать в декабре 2015 года. Находится кинотеатр на 2 этаже ТРЦ «РИО».
Этот многозальный киноплекс отвечает актуальным требованиям, предъявляемым к комфорту и качеству показа фильмов. Шесть просторных залов вмещают 548 зрителей, на последних рядах - места для влюбленных. Для ценителей особого комфорта имеется VIP-зал на 24 места.
Кинотеатр «Синема Стар Рио Румянцево» в Москве является привлекательным местом отдыха для многих горожан. В репертуаре - лучшие киноленты российского проката, новинки кинематографа и классические ленты.
Рядом с кинотеатром располагаются ресторан, зона фуд-корта, детский центр развлечений.