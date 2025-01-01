Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Стар Румянцево ТРЦ «Рио Румянцево» («Рио на Киевском»)

ТРЦ «Рио Румянцево» («Рио на Киевском»)

ТРЦ «Рио Румянцево» («Рио на Киевском»)
Адрес
г. Москва, Киевское ш., 23-й км, д. 8, стр.1
Метро
Саларьево
Показать на карте
Телефон

+7 (929) 528-84-00 / администрация

Позвонить

ТРЦ «Рио Румянцево» («Рио на Киевском») – крупный современный торгово-развлекательный центр, расположенный на Юго-Западе Москвы, на первой линии Киевского шоссе, в 1,5 километрах от МКАД, в направлении международного аэропорта «Внуково» в пешей доступности от станции метро «Румянцево».

На территории торгово-развлекательного центра «Рио Румянцево» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров на любой вкус (Cropp, Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Reserved, Bershka, H&M, Kira Plastinina, Lady & Gentleman city, Gipfel, Aksvip, Perfetta, The Windsor Knot, Mario Mikke, KIKO MILANO, Vardex, Velvet, Enrico Marinelli и др.), фирменные магазины техники (Samsung, re:Store и др.), салоны сотовой связи («МегаФон», «МТС», «Tele2», «Билайн» и др.), магазины парфюмерии и кометики («Л'Этуаль», Yves Rocher, NYX, «Косметика мертвого моря», «Про-косметик» и др.), аптека «36,6», магазины сувениров, цветов и подарков («Солдат удачи» и др.), салон оптики, ювелирные салоы («Московский ювелирный завод», «Бронницкий ювелир», «585» и др.), зоомагазин, цветочный магазин, салон красоты Solovei, химчистка, туристическое агентство TEZ TOUR, отделение банка «Форабанк» и банкоматы («Альфа-банк», «Сбербанк», «ВТБ» и др.).

Кроме того, в ТРЦ «Рио Румянцево» можно найти универмаг одежды Take Away, детский развлекательный центр Play Lab (аттракционы, лабиринты, дни рождения и др.), супермаркеты товаров для детей и подростков («Детский мир», «Оранжевый слон» и др.)  и многозальный кинотеатр «Синема Стар».

Также в торгово-развлекательном центре для гостей функционируют гипермаркет «Лента» и зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан по своему вкусу («Макдональдс», KFC, Burger King, Теремок», «Ташир пицца», Gelman, Crab'n'Caviar, HandWok, «Долина Солнца», «Кофейная Кантата», «Хлебный Двор», Savin Dom и др.).

Для комфорта автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио Румянцево» есть бесплатный автомобильный паркинг на 500 мшиномест и автомойка.

Адрес:
г. Москва, Киевское ш., 23-й км, д. 8, стр.1

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Рио Румянцево» можно следующим образом:

1.    От станции метро «Румянцево» до торгово-развлекательного центра «Рио Румянцево»

  • на бесплатных автобусах (каждые 30 мин.)

2.    Из микрорайонов Солнцево и Новопеределкино

  • на бесплатных автобусах (каждые 30 мин.)

3.    Пешком от станции метро «Румянцево» (около 1,2 километра)

4.    От станции метро «Юго-Западная» до остановки «Румянцево» (700 метро до торгово-развлекательного центра «Рио Румянцево»)

  • на автобусе № 304
  • на маршрутном такси № 304

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио Румянцево»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Лента»: 08.00 – 01.00;
Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 02.00;
Семейный развлекательный центр Play Lab (аттракционы, лабиринты, дни рождения и др.): 10.00 – 22.00;
Ресторан «Долина Солнца»: пн – чт, вс: 10.00 – 0.00, пт, сб: 10.00 – 02.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше