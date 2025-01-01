ТРЦ «Рио Румянцево» («Рио на Киевском») – крупный современный торгово-развлекательный центр, расположенный на Юго-Западе Москвы, на первой линии Киевского шоссе, в 1,5 километрах от МКАД, в направлении международного аэропорта «Внуково» в пешей доступности от станции метро «Румянцево».

На территории торгово-развлекательного центра «Рио Румянцево» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров на любой вкус (Cropp, Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Reserved, Bershka, H&M, Kira Plastinina, Lady & Gentleman city, Gipfel, Aksvip, Perfetta, The Windsor Knot, Mario Mikke, KIKO MILANO, Vardex, Velvet, Enrico Marinelli и др.), фирменные магазины техники (Samsung, re:Store и др.), салоны сотовой связи («МегаФон», «МТС», «Tele2», «Билайн» и др.), магазины парфюмерии и кометики («Л'Этуаль», Yves Rocher, NYX, «Косметика мертвого моря», «Про-косметик» и др.), аптека «36,6», магазины сувениров, цветов и подарков («Солдат удачи» и др.), салон оптики, ювелирные салоы («Московский ювелирный завод», «Бронницкий ювелир», «585» и др.), зоомагазин, цветочный магазин, салон красоты Solovei, химчистка, туристическое агентство TEZ TOUR, отделение банка «Форабанк» и банкоматы («Альфа-банк», «Сбербанк», «ВТБ» и др.).

Кроме того, в ТРЦ «Рио Румянцево» можно найти универмаг одежды Take Away, детский развлекательный центр Play Lab (аттракционы, лабиринты, дни рождения и др.), супермаркеты товаров для детей и подростков («Детский мир», «Оранжевый слон» и др.) и многозальный кинотеатр «Синема Стар».

Также в торгово-развлекательном центре для гостей функционируют гипермаркет «Лента» и зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан по своему вкусу («Макдональдс», KFC, Burger King, Теремок», «Ташир пицца», Gelman, Crab'n'Caviar, HandWok, «Долина Солнца», «Кофейная Кантата», «Хлебный Двор», Savin Dom и др.).

Для комфорта автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио Румянцево» есть бесплатный автомобильный паркинг на 500 мшиномест и автомойка.

Адрес:

г. Москва, Киевское ш., 23-й км, д. 8, стр.1

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Рио Румянцево» можно следующим образом:

1. От станции метро «Румянцево» до торгово-развлекательного центра «Рио Румянцево»

на бесплатных автобусах (каждые 30 мин.)

2. Из микрорайонов Солнцево и Новопеределкино

на бесплатных автобусах (каждые 30 мин.)

3. Пешком от станции метро «Румянцево» (около 1,2 километра)

4. От станции метро «Юго-Западная» до остановки «Румянцево» (700 метро до торгово-развлекательного центра «Рио Румянцево»)

на автобусе № 304

на маршрутном такси № 304

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио Румянцево»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Лента»: 08.00 – 01.00;

Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 02.00;

Семейный развлекательный центр Play Lab (аттракционы, лабиринты, дни рождения и др.): 10.00 – 22.00;

Ресторан «Долина Солнца»: пн – чт, вс: 10.00 – 0.00, пт, сб: 10.00 – 02.00.