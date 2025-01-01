Меню
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Синема Стар Румянцево
Торговый центр
Кинотеатр Синема Стар Румянцево (Москва) на карте
Кинотеатры рядом
650
метров
Каро 8 Саларис
Саларьево
5
4.9
км
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
5
5.1
км
Синема парк Теплый Стан
Калужское шоссе, 1, ТРЦ «Мега Теплый Стан», 41 км МКАД
5
5.4
км
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
5
5.8
км
Дворец культуры
г. Московский, мкрн 1., 49
5
5.9
км
Формула кино на Мичуринском
Олимпийская деревня, Мичуринский просп., стр. 3, корп.1, ТРЦ «Фестиваль»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
