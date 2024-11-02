Кинотеатр «Синема парк Теплый Стан» входит в сеть современных мультиплексов и является киноплощадкой нового поколения.

Этот кинокомплекс занимает огромную площадь и включает в себя 11 зрительных залов на 3100 мест. В восьми залах установлено цифровое оборудование Real D, что дает возможность просмотра фильмов в 3D-формате. Также здесь открыт уникальный зал IMAX.

Особенностями данного кинотеатра являются широкоформатные экраны, оборудование Dolby Digital Surround EX и современный привлекательный интерьер.

«Синема парк» - это кинозалы, в которых можно посмотреть фильмы самых разных стран-производителей. Кроме того, здесь часто демонстрируются киноленты независимых киностудий. Для детей различного возраста работает клуб KidStar.

Для всех зрителей на территории ТРЦ открыта автостоянка.