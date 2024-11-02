Меню
Синема парк Теплый Стан

Москва
Адрес
г. Москва, Калужское шоссе, 1, ТРЦ «Мега Теплый Стан», 41 км МКАД
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Билеты от 350 ₽
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТЦ «Мега Теплый Стан»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема парк Теплый Стан» входит в сеть современных мультиплексов и является киноплощадкой нового поколения. 

Этот кинокомплекс занимает огромную площадь и включает в себя 11 зрительных залов на 3100 мест. В восьми залах установлено цифровое оборудование Real D, что дает возможность просмотра фильмов в 3D-формате. Также здесь открыт уникальный зал IMAX.

Особенностями данного кинотеатра являются широкоформатные экраны, оборудование Dolby Digital Surround EX и современный привлекательный интерьер.

«Синема парк» - это кинозалы, в которых можно посмотреть фильмы самых разных стран-производителей. Кроме того, здесь часто демонстрируются киноленты независимых киностудий. Для детей различного возраста работает клуб KidStar.

Для всех зрителей на территории ТРЦ открыта автостоянка.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Есть сканнер билетов
IMAX
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Парковка
7.7 Оцените
477 голосов
Билеты от 350 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Синема парк Теплый Стан
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 2 сеанса
15:15 от 550 ₽ 18:55 от 600 ₽ ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 2 сеанса
21:30 от 600 ₽ 22:50 от 600 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 2 сеанса
22:15 от 600 ₽ 23:25 от 600 ₽ ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
22:30 от 350 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
lfe36347 2 ноября 2024, 11:34
😜😜😜
477 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Синема парк Теплый Стан

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
15:15 от 550 ₽ 18:55 от 600 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
21:30 от 600 ₽ 22:50 от 600 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста ужасы 2025, Великобритания
2D
22:15 от 600 ₽ 23:25 от 600 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
