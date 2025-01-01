ТЦ «Мега Теплый Стан» - крупный современный многофункциональный торговый центр, расположенный в Юго-Западной части Москвы, на пересечении МКАД и Калужского шоссе недалеко от станции метро «Теплый Стан».

В торговом центре «Мега Теплый Стан» работает множество различных бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («5 Карманов», befree, JS Casual, Levi’s, Lacoste, Largo, Egoist, Naf Naf, New Yorker, Nice Connection, Caterina Leman, Cacharel, Climonia, Motivi, Morgan, Mexx, MoDaMo,Mango, O’Stin, Olsen, Promod, Reserved, R2, S.Oliver, Savage, Soda, Stefanel, Sisley, Springfield, Tatuum, Westland, Zara, Zarina, Henderson, «Британский дом», Windsor knot, «Вещь!», Zetta, «Карусель», Koton, Christ, «Кутюрье», «Модный Базар», «Навигатор», Rifle, «Твое», Chevignon, «Элегант», «Шеле», Week end, «Союзмехторг», «Оранж», «Мишель Дизайн», «Кристиа», Beba Kids, Monsoon, Mothercare, «Рикки-Тикки», Celestina, Chester, Clotilde, Ecco, Kristina & Milan, NS King, Selena, Step by Step, «Джулия», Эконика, Diva, Colours & Beauty, Edmins, Euro Star, Guess, Mari, Velars, Wittchen, «Портмоне», Accessorize, «Бюстье», AY Bodyculture, Calzedonia, Women’s Seсret, «Боди Арт», Wolford, «Кокон», «Милени», «Эстель Адони», adidas-salomon, Reebok, Sportland, Sprandi, Delta Sport и др.), магазины парфюмерии и косметики (Л’Этуаль, Lush, Make up station, The Body Shop, Yves Rocher, Douglas, «Для Душа и Души», «Каприз-М» и др.), ювелирные салоны и салоны часов (Casio, Goldas, Swatch, Zibi, «Золотой ларец», «Консул», «Кристалл Осгард», «Лувр», «Полет», «Московское время», «Принцесса греза», «Ювелирный салон» и др.), аптека «36,6», салон оптики ««Линзмастер», книжный бутик «Букбер», магазины подарков, салоны сотовой связи («Мегафон», «МТС», «Связной» и др.), зоомагазин, салон красоты, студия дизайна бровей, ателье, детская парикмахерская, дом быта, контейнер сбора одежды, бюро путешествий, студия маникюра, химчистка, центр фотоуслуг и банкоматы («Сбербанк», «Альфа банк» и др.).

Кроме того, в ТЦ «Мега Теплый Стан» для посетителей функционируют гипермаркет товаров для дома и ремонта OBI, мебельный гипермаркет IKEA, супермаркет «Стокманн», супермаркет детских товаров «Детский мир», детская игровая площадка Yu Kids Island (карусели, батут, дни рождения и др.), каток, спортивный супермаркет «Спортмастер» и многозальный кинотеатр сети «Синема Парк».

Также в торговом центре работают продуктовый гипермаркет «Ашан» и зона фудкорта, где каждый посетитель может найти ресторан или кафе по своему вкусу («Восточный Базар», «Бистро», «Кебаб Хауз», «Крошка-Картошка», McDonald’s, KFC, «Салтенис», Sbarro, Pizza Hut, «Суши Тун», кафе и рестораны «Гиппопотам», «Милос», «Панчо Пицца», «Суши Весла», «Кишмиш», «Витамин Бар», «Джус Бар», «Кафе Хауз», «Кофетун», «Се си Бон», «Сегафредо», а также кафе с мороженым Baskin Robbins, «Дони Доник», Mia Dolce Julia, French Kiss, «Чао Бимбо», ресторан LavkaLavka, ресто-маркет Obedbufet и многое другое).

Для автовладельцев на территории торгового центра «Мега Теплый Стан» есть бесплатный открытый наземный паркинг и бесплатный подземный автопаркинг на 9000 машиномест (режим работы: 08.00 – 23.00).

Адрес:

г. Москва, МКАД, 41-й км или Калужское ш., 21-й км

Как добраться?

Добраться до ТЦ «Мега Теплый Стан» можно следующим образом:

1. От станции метро «Юго-Западная» до остановки «ТЦ «Мега Теплый Стан»

на маршрутных такси № 953, 1011

2. От станции метро «Теплый Стан» до остановки «ТЦ «Мега Теплый Стан»

на маршрутных такси № 592, 952

3. От станции метро «Ясенево» до остановки «ТЦ «Мега Теплый Стан»

на маршрутном такси № 592

4. Из пос. Московский до остановки «ТЦ «Мега Теплый Стан»

на маршрутном такси № 46

5. Из Южного Бутова до остановки «ТЦ «Мега Теплый Стан»

на маршрутных такси № 967, 504

Режим работы

Магазины и фудкорт ТЦ «Мега Теплый Стан»: 10.00 – 00.00;

Гипермаркет «Ашан»: пн – пт: 08.00 – 23.00;

Гипермаркет «ИКЕА»: 10.00 – 00.00;

Универмаг «Стокманн»: 10.00 – 00.00;

Строительный гипермаркет «ОБИ»: круглосуточно;

Кинотеатр «Синема Парк»: 10.00 – 00.00;

Детская игровая плошадка Yu Kids Island: 10.00 – 00.00;

Ресторан LavkaLavka: пн: 18.00 – 00.00, вт – чт, вс: 12.00 – 00.00, пт – сб: 12.00 – 01.00;

Ресто-маркет Obedbufet: 09.30 – 00.00.