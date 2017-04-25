Кинотеатр «Синема Стар Юго-западная» в Москве принадлежит крупнейшей киносети «Синема Стар» и находится в современном ТРЦ Avenue Southwest.
В кинотеатре оборудовано семь зрительных залов с общей 577 мест, имеется VIP-кинозал на 17 гостей. Для демонстрации фильмов различных жанров в 2D и 3D форматах используется кинооборудование последнего поколения. В кинозалах установлены эргономичные кресла. В репертуаре - лучшие мировые премьеры.
Посетителей кинотеатра «Синема Стар Юго-западная» ждет мир увлекательного кино и развлечений. До или после сеанса можно приятно отдохнуть в кафе или баре, посетить зону игровых автоматов.
2. Почему-то не работали сканеры QR-кодов.
3. На кассе просили… Читать дальше…