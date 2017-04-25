Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Стар Юго-Западная

Синема Стар Юго-Западная

Москва
Адрес
г. Москва, просп. Вернадского, 86а, ТРЦ «Avenue Southwest»
Метро
Юго-западная
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 988-03-33 / бронирование

Позвонить
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном
Сеть
Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ Avenue Southwest
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар Юго-западная» в Москве принадлежит крупнейшей киносети «Синема Стар» и находится в современном ТРЦ Avenue Southwest.

В кинотеатре оборудовано семь зрительных залов с общей 577 мест, имеется VIP-кинозал на 17 гостей. Для демонстрации фильмов различных жанров в 2D и 3D форматах используется кинооборудование последнего поколения. В кинозалах установлены эргономичные кресла. В репертуаре - лучшие мировые премьеры.

Посетителей кинотеатра «Синема Стар Юго-западная» ждет мир увлекательного кино и развлечений. До или после сеанса можно приятно отдохнуть в кафе или баре, посетить зону игровых автоматов.
 

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
VIP
Диваны
Парковка
8.3 Оцените
16 голосов
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Стар Юго-Западная
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 3 сеанса
14:50 21:25 23:30 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 1 сеанс
17:50 от 700 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
11:45 12:50 ...
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
Сегодня 5 сеансов
13:35 от 900 ₽ 16:20 от 1400 ₽ 16:50 от 700 ₽ 19:00 от 1400 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
Татьяна Пезо 25 апреля 2017, 15:30
Наконец-то мы с детьми выбрались в кинотеатр Синема Стар. Ходили смотреть мультик. Дети после сеанса ещё долго обсуждали, как им понравилось в кино… Читать дальше…
o.m.u.shka 7 января 2023, 02:14
1. Ошибка на картах яндекса (ищет дом 86, на самом деле 86А) надо поправить.
2. Почему-то не работали сканеры QR-кодов.
3. На кассе просили… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените

Фильмы в кинотеатре Синема Стар Юго-Западная

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:50 21:25 23:30
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
17:50 от 700 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
11:45 12:50
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше