Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Стар Юго-Западная ТРЦ Avenue Southwest

ТРЦ Avenue Southwest

ТРЦ Avenue Southwest
Адрес
г. Москва, пр. Вернадского, д. 86а
Метро
Юго-западная
Телефон

+7 (495) 542-44-11 / администрация

ТРЦ Avenue Southwest - современный торгово-развлекательный центр Группы «Ташир», расположенный на юго-западе Москвы в пешей доступности от станции метро «Юго-Западная» на пересечении проспекта Вернадского и улицы Покрышкина.

В торгово-развлекательном центре Avenue Southwest можно найти огромное количество магазинов одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (5 кармаNов,  FINN FLARE, Chester, Gloria Jeans & Gee Jay, Sela, ZARINA, Elis, Baon, Gipfel, Calvin Klein, Mango, «Снежная королева», Rendez-vous, Marc O Polo, Colin`s, TOM TAILOR, Timberland, Reebok, Palmetta, Lady Collection, ECCO, Geox, Luhta; D-Style; Incanto; WOMEN SECRET; Aldo; ЭSTET; lady & gentleman CITY, Teorema Officewear, Mr. Сумкин;  Cop.copine; Silvian Heach; Imaginarium; Acoola; New Balance; Respect; Vitawin; Calipso; Саквояж; Armani Exchange; Gualtiero; Natura Siberica; Mario Mikke; BEST; Helly Hansen; Velvet; CLIMBER; Gerry Weber; Podium Market; Baroni, «Эстель Астор», ProfBeauty, Roberto Bravo, Trends Brands, ELTempo, Just Couture, М, UGG, Giorgio Ferretti, WOWBROW, Lady & Gentleman City и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», L Occitane, MAC Cosmetics и др.), ювелирные салоны («Магия золота», «Московский ювелирный завод», Pandora, Valtera и др.), книжный бутик «Читай-город», аптека «36,6», оптика «Линзмастер» и RB-Optika, зоомагазин, салон красоты, студия маникюра, студия дизайна бровей, мужская парикмахерская, ателье de Kara, «Фора – Ломбард», химчистка, салоны связи («Евросеть», «Связной», «МТС», «Билайн», Yota и др.), магазин «Телефон.ру», отделение банка «Форабанк» и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ Avenue Southwest для посетителей функционируют супермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», фирменные магазины электроники (Samsung, re:Store, Bork и др.), супермаркет детских товаров «Детский мир», кинотеатр федеральной сети «Синема Стар», центр детских развлечений PlayLab, фитнес-клуб Spirit и видовой ресторан Seasons.

Также в торгово-развлекательном центре работают супермаркет «Перекреток» и большая зона фудкорта, где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу (McDonalds, KFC, «Теремок», BB&Burgers, Tutti Frutti, «Ташир Пицца», «Вок Мания», «Шоколадница», Starbucks, Dunkin Donuts, «Гриль Хаус», «Чистая Линия», «Сметана», «Ферма.Рф», «Хлебный двор», рестораны Seasons, Le Melange, Kvartal, «Вино и Бочка», «ВкусВилл» и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгово-развлекательного комплекса имеется подземная автомобильная парковка на 1000 машиномест.

Адрес:
г. Москва, пр. Вернадского, д. 86а

Как добраться?
Добраться до ТРЦ Avenue Southwest можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Юго-Западная» (100 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по проспекту Вернадского, улице Покрышкина или улице 26 Бакинских Комиссаров до остановки «ст. м. Юго-Западная»

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ Avenue Southwest: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «Перекресток»: 09.00 – 23.00;
Кинотеатр «Синема Стар»: 10.00 – 02.00;
Детский развлекательный центр Play Lab (аттракционы, дни рождения и др.): 10.00 – 22.00;
Фитнес-клуб Spirit: 07.00 – 00.00;
Ресторан «Квартал»: 11.00 – 00.15;
Ресторан Seasons: пн – пт: 11.00 – 0.00, сб, вс: 12.00 – 00.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
