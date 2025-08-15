Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Стар Юго-Западная Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Юго-Западная»

Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Юго-Западная»

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:50 21:25 23:30
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
17:50 от 700 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
11:45 12:50
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
13:35 от 900 ₽ 16:20 от 1400 ₽ 16:50 от 700 ₽ 19:00 от 1400 ₽ 21:50 от 1500 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:30 13:15
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
10:50 15:30
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
17:05 20:30 22:50
Орудия драма, ужасы, детектив 2025, США
2D
19:50 от 700 ₽ 22:30 от 700 ₽
Плохие парни 2 приключения, анимация, комедия 2025, Япония / США
2D
11:10 от 400 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:10 11:20 12:30 14:40 15:50 16:55 18:10 19:10 от 700 ₽
Смурфики в кино мюзикл 2025, США
2D
10:20 от 400 ₽ 12:20 от 500 ₽
Супермен боевик, приключения, фэнтези 2025, США
2D
13:25 от 500 ₽ 19:20 от 700 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
13:30 19:30 21:40
Фантастическая четверка: Первые шаги боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
14:20 от 500 ₽ 19:40 от 700 ₽ 22:10 от 700 ₽
Формула 1 спорт 2025, США
2D
16:10 от 700 ₽ 22:00 от 700 ₽
