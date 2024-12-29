Кинотеатр «Формула кино на Мичуринском» расположен в торговом центре «Фестиваль». Он занимает значительную часть 3 этажа.

Это восьмизальный мультиплекс, в котором для кинопоказов используются технологии показа 2D и 3D. Каждый кинозал оснащен современной звуковой системой DolbyDigitalSurround EX, широкоформатным экраном HarknessHall, эргономичными и стильными креслами повышенной комфортности.

В кинотеатре «Формула кино на Мичуринском» в Москве также имеется специальный зал, где демонстрируются фильмы для детей без рекламы с адаптированным звуком и внимательными нянями. Здесь предусмотрены специальные детские кресла.

После киносеанса у гостей есть возможность посетить кафе «АндерСон», брендовые магазины и рестораны.