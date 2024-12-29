Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Формула кино на Мичуринском

Формула кино на Мичуринском

Москва
Адрес
г. Москва, Олимпийская деревня, Мичуринский просп., стр. 3, корп.1, ТРЦ «Фестиваль»
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 419-33-44 / автоинформатор

Позвонить
Билеты от 170 ₽
В избранное Уже в избранном
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТРЦ «Фестиваль»
О кинотеатре

Кинотеатр «Формула кино на Мичуринском» расположен в торговом центре «Фестиваль». Он занимает значительную часть 3 этажа. 

Это восьмизальный мультиплекс, в котором для кинопоказов используются технологии показа 2D и 3D. Каждый кинозал оснащен современной звуковой системой DolbyDigitalSurround EX, широкоформатным экраном HarknessHall, эргономичными и стильными креслами повышенной комфортности.
В кинотеатре «Формула кино на Мичуринском» в Москве также имеется специальный зал, где демонстрируются фильмы для детей без рекламы с адаптированным звуком и внимательными нянями. Здесь предусмотрены специальные детские кресла.

После киносеанса у гостей есть возможность посетить кафе «АндерСон», брендовые магазины и рестораны.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
Dolby Atmos
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Парковка
Детский зал
7.7 Оцените
675 голосов
Билеты от 170 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Формула кино на Мичуринском
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 4 сеанса
14:50 от 470 ₽ 19:30 от 580 ₽ 21:35 от 580 ₽ 23:45 от 580 ₽ ...
Заклятье. Кровь экзорциста
Заклятье. Кровь экзорциста
Сегодня 2 сеанса
20:50 от 580 ₽ 22:55 от 580 ₽ ...
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
Сегодня 1 сеанс
10:15 от 170 ₽ ...
Материалистка
Материалистка
Сегодня 2 сеанса
21:20 от 680 ₽ 23:50 от 680 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре
Михаил Горбунов 29 декабря 2024, 22:20
Ужасное и очень опасное место. В седьмом зале, а скорее всего наверное и не только в нём, есть невидимый скос пола у первого ряда. Споткнулся, упал,… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
675 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените

Фильмы в кинотеатре Формула кино на Мичуринском

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17 пн 18 вт 19 ср 20 чт 21 вс 24 чт 28 пт 29 сб 30 вс 31 пн 1 вт 2 ср 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
14:50 от 470 ₽ 19:30 от 580 ₽ 21:35 от 580 ₽ 23:45 от 580 ₽
Заклятье. Кровь экзорциста ужасы 2025, Великобритания
2D
20:50 от 580 ₽ 22:55 от 580 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185 анимация 2025, Россия
2D
10:15 от 170 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше