ТРЦ «Фестиваль» – это крупный современный многофункциональный торгово-развлекательный центр, состоящий из 3-х этажей, который расположен в Олимпийской деревне в Москве, недалеко от станций метро «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского».



На территории торгово-развлекательного центра «Фестиваль» находится огромное количество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Adidas, Mango, Marks & Spencer, Nike, Reebok, Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Colin`s, Lady Collection, Intimissimi, Calzedonia, Incanto, Lady&Gentleman City, ALBA, DIM, Chester, Mothercare, «Бюстье», Velars, MEXX, Domani, KANZ, Levi’s, Motivi, Lauren Vidal, GLENFIELD, «Планета колготок», ECCO и др), фирменные магазины техники (re:Store, Sony, Samsung и др.), детские магазины («Детский Мир» и др.), магазины подарков («Красный Куб» и др.), магазин мужских аксессуаров, салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Мегафон», «Евросеть», Yota и др.), магазины парфюмерии и косметики (Lush, L Occitane, «Л’Этуаль», и др.), ювелирные салоны и магазины часов (Valtera, Pandora, Swatch, «Московский ювелирный завод», «ТаймАвеню» и др.), аптека, цветочный магазин, салон красоты, студия маникюра, химчистка, туристическое агентство «Куда.ру» и банкоматы («Сбербанк» и др.).



Кроме того, в ТРЦ «Фестиваль» функционируют продуктовый супермаркет «Перекресток», девятизальный кинотеатр сети «Формула Кино», SPA-центр Royal Rixos SPA, детский развлекательный центр Crazy Park, фитнес-клуб с бассейном, детский игровой городок, магазины мобильной техники и аксессуаров («Белый Ветер – Цифровой» и др.), супермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», супермаркет спортивных товаров «Спортмастер» и многое другое.



Также в торгово-развлекательном центре для гостей функционируют продуктовый гипермаркет «Перекресток», супермаркет «Седьмой Континент» и зона фудкорта, где каждый посетитель сможет выбрать кафе или ресторан быстрого питания по своему вкусу (The Best Kebab, Burger King, Subway, Sushilka, «Воккер», «Ваби Саби», «Крошка-Картошка», «Теремок», «Кофе Хауз», «Баскин Роббинс», Sbarro, KFC, кафе и рестораны Black Star Burger, Starbucks, «Шоколадница», Burger & Pizzetta, Kraft Kitchen, Mammina, пивной ресторан Amstel bar, пиццерия «Академия», ресторан «Грабли», чайхана «Урюк», «Колбасофф», Paulhouse, Giardino Di Pino, «Кофейная Кантата» и др.).



Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Фестиваль» работает автомобильная парковка (стоимость: первые 15 минут - бесплатно, первый час - 50 руб./час, далее - 100 руб./час).



Адрес:

г. Москва, Мичуринский пр., Олимпийская деревня, д. 3, к. 1



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Фестиваль» можно следующим образом:



1. От станций метро «Юго-Западная»

на бесплатных маршрутных такси (с 10.00 до 21.40)

на автобусах № 227, 667

на маршрутных такси № 162м

2. От станции метро «Проспект Вернадского»

на автобусах № 788, 793, 810, 830

Режим работы

Магазины ТРЦ «Фестиваль»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Перекресток»: 10.00 – 00.00;

Кинотеатр «Формула Кино»: 10.00 – 03.00;

Детский развлекательный центр Crazy Park: 10.00 – 22.00;

Ресторан «Колбасофф»: 11.00 – 00.00;

Ресторан Paulhouse: пн – чт: 11.00 – 23.00, пт – вс: 11.00 – 00.00;

Ресторан Giardino Di Pino: пн – чт: 11.00 – 23.00, пт – вс: 11.00 – 00.00.