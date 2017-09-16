Кинотеатр «Синема Стар Рио» на Ленинском проспекте расположен в торговом центре «Рио» вблизи станции метро Проспект Вернадского.
В кинотеатре открыто 8 кинозалов, оснащенных передовым цифровым оборудованием. В VIP-зале создана атмосфера уюта, и посетителей ждет кинопоказ повышенной комфортности.
В кинотеатре «Синема Стар Рио» на Ленинском проспекте в Москве демонстрируются как популярные фильмы прошлых лет, так и современные киноленты в формате 2D и 3D. В репертуаре - кинокартины на любой вкус: комедии, драмы, триллеры, мультипликация и т.д.
Я бы хотела поделится своими впечатлениями о киноцентре.
Во первых, в уборных нет… Читать дальше…