Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Стар на Ленинском

Синема Стар на Ленинском

Москва
Адрес
г. Москва, Ленинский просп., 109, ТРЦ «Рио Ленинский проспект»
Телефон

+7 (495) 988-03-33 / бронирование

Билеты от 400 ₽
Сеть
Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ «Рио Ленинский проспект»
О кинотеатре

Кинотеатр «Синема Стар Рио» на Ленинском проспекте расположен в торговом центре «Рио» вблизи станции метро Проспект Вернадского.

В кинотеатре открыто 8 кинозалов, оснащенных передовым цифровым оборудованием. В VIP-зале создана атмосфера уюта, и посетителей ждет кинопоказ повышенной комфортности. 

В кинотеатре «Синема Стар Рио» на Ленинском проспекте в Москве демонстрируются как популярные фильмы прошлых лет, так и современные киноленты в формате 2D и 3D. В репертуаре - кинокартины на любой вкус: комедии, драмы, триллеры, мультипликация и т.д.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Dolby Atmos
VIP
Диваны
Парковка
5.8 Оцените
22 голоса
Билеты от 400 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Стар на Ленинском
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 3 сеанса
11:20 15:45 20:20 ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 2 сеанса
20:40 22:30 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 1 сеанс
17:35 от 650 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
11:10 13:45 ...
Отзывы о кинотеатре
Виктория Лаврова 16 сентября 2017, 15:58
Здравствуйте, уважаемые посетили кинотеатра "Синема Стар"!
Я бы хотела поделится своими впечатлениями о киноцентре.
Во первых, в уборных нет… Читать дальше…
Ilya Surikov 13 января 2019, 21:53
ужасно. туалеты неудобные. звук плохой. много тупой рекламы, даже не трейлеров. в зале посторонний звук
22 голоса
Фильмы в кинотеатре Синема Стар на Ленинском

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
11:20 15:45 20:20
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
20:40 22:30
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
17:35 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
