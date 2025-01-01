ТРЦ «Рио Ленинский проспект» – это популярный торгово-развлекательный центр, расположенный на Ленинском проспекте Моквы в пешей доступности от станции метро «Проспект Вернадского».



На территории торгово-развлекательного центра «Рио Ленинский проспект» находится огромное количество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (befree, Adidas, Puma, Zara, Reserved, Love Republic, Stradivarius, Calzedonia, Intimissimi, Carlo Pazolini, DIVA, HENDERSON, Calvin Klein, Caterina Leman, Rendez-vous, «Республика», Baldinini, ECCO, Reserved, 3-15, Giovanni Botticelli, H&M, Nike, Cop.copine, Giovane Gentile, Gulliver, Pierre Cardin, CHOUPETTE, «Империя Детства», De Salitto, Imaginarium, Black Star Wear, JS Selected, Acoola, Respect, «А.в.е», UNOde50, Lapsi, Marc&Andre, Vitawin, Basconi, S. Polo Assn, Perfetta, Velvet, Crocs, ROYCE’, Kiko, Albione, LeHome Interiors, Brow UP!, «Эстель Адони», BGN, Podium Market, Smart, Riviera Maison, Gilf Factory, Culti, Rosso Relativo, Passion Bar, Apm Monaco, Le Cadeau, ASH, TopStyle, All Seasons, Ferublu, Lomobil, AKS Vip, Vogue, By Babini, Peter&Paul, Trends&Brands, Michaella, L&G, Mixer Sport, Imperia, Charizma, , BEST, Noodle House и др.), фирменные магазины техники (re:Store, Bork, Sony Centre и др.), детские магазины «Детский Мир», LEGO и др.), салоны сотовой связи («Связной», «МТС», «Мегафон» и др.), магазины парфюмерии и кометики (L'Occitane, «Рив Гош», M.A.C. и др.), ювелирные салоны и магазины часов (Pandora, G-Shock, Price Time, «ТаймАвеню», Swarovski, SUNLIGHT, «Бронницкий ювелир» и др.), банкоматы («Сбербанк», «Альфа-Банк» и др.), аптека, оптика «Линзмастер», магазины подарков («Красный куб» и др.), отделение банка «ФОРА-БАНК», табачный магазин, дом быта «НАШ ДОМ», химчистка, туристические агентства TEZ TOUR, Coral Travel, магазин мужских товаров и аксессуаров «Солдат удачи», ателье «Ташир», магазины «Аскона», «Интерьерная лавка РИФ», «МЮЗ», Flash Store, Hard Store, «Конфетно - букетный период» и многое другое.



Кроме того, в ТРЦ «Рио Ленинский проспект» функционируют бытовой техники и электроники («М.Видео» и др.), супермаркет «Зеленый перекресток», супермаркет натуральных продуктов «ВкусВилл», центр развлечений для детей и подростков PlayLab и кинотеатр сети «Синема Стар».

Также в торгово-развлекательном центре расположен «Ресторанный дворик», где каждый посетитель сможет найти кафе или ресторан по своему вкусу («Крошка-Картошка», «Теремок», «Ташир пицца», Dunkin Donuts, Yogurt Frenzy, Tutti Frutti, POP BAR, «Макдоналдс», рестораны «Шоколадница», Seasons, спортивный бар «Торнадо», «Бокончино», «Кофейная Кантата», ресторан «Чайхона» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Рио Ленинский проспект» есть автомобильная парковка на 1000 машиномест и автомойка.



Адрес:

г. Москва, Ленинский пр., д. 109



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Рио Ленинский проспект» можно следующим образом:



1. От станции метро «Юго-Западная» до остановки «Улица Обручева»

на ночном автобусе № Н1

2. От станции метро «Калужская» до остановки «Улица Обручева»

на автобусах № 163, 224, 246

3. От станции метро «Проспект Вернадского» до остановки «Улица Обручева»

на автобусах № 224, 246

4. От станции метро «Тропарево» до остановки «Улица Обручева»

на автобусах № 144, 553

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Рио Ленинский проспект»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «Зеленый перекресток»: 09:00 - 23:00;

Супермаркет натуральных продуктов «ВкусВилл»: 09.00 – 22.00;

Кинотеатр «Синема Стар Рио»: 10.00 – 02.00;

Спортивный бар «Торнадо»: круглосуточно;

Ресторан Seasons: пн – пт: 11.00 – 00.00, сб, вс: 12.00 – 00.00.