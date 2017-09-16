Меню
Виктория Лаврова
16 сентября 2017, 15:58
Оценка
Здравствуйте, уважаемые посетили кинотеатра "Синема Стар"!
Я бы хотела поделится своими впечатлениями о киноцентре.
Во первых, в уборных нет бумаги, КЛЕШНИ ВЫТЕРЕТЬ НЕЧЕМ И ВОНЯЕТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО!!!
Во вторых посетители ВЫЛАМЫВАЮТ ДВЕРИ!!!
В третьих когда мы купили билеты, кассир нам угрожал, а проверяющий билетов вообще БЕЗ МОЗГОВ!!! ПОПРОСИЛ ДОКУМЕНТЫ У ДЕТЕЙ!!! У НЕГО КРИВЕТКА ВМЕСТО МОЗГОВ!!!
Единственный плюс это то, что был вкусный попкорн и Бабл Ти. Совет от меня - просто приходите похавать!
Очень жду улучшения на кинотеатр! Спасибо!
16 сентября 2017, 15:58
2
1
Ответить
Ilya Surikov
13 января 2019, 21:53
Оценка
ужасно. туалеты неудобные. звук плохой. много тупой рекламы, даже не трейлеров. в зале посторонний звук
13 января 2019, 21:53
0
0
Ответить
inoi_svet
16 апреля 2019, 19:35
в ответ на сообщение
Виктория Лаврова от 16 сентября 2017, 15:58
Интересная ситуация. На что выходили что у детей попросили документы? Что за фильм?
16 апреля 2019, 19:35
0
0
Ответить
