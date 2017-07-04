Летний кинотеатр «Пионер» находится в парке Горького и способен вместить 350 зрителей. Просмотр фильмов под открытым небом настроит на романтический лад и поможет отвлечься от суеты. Здесь демонстрируются фильмы в независимости от погодных условий. На случаи дождя есть специальные зонты, а от холодной Московской погоды спасет теплый плед. Работает летний кинотеатр с мая по октябрь. Для полного комфорта каждому зрителю выдаются мягкие подушки. Большой экран и современная акустическая система сделает просмотр фильма более реалистичным.

В летнем кинотеатре «Пионер» проводятся различные фестивали, театральные спектакли, концерты, ночи документальных фильмов и американских сериалов, а также мастер классы и лекции.