Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Пионер летний

Пионер летний

Москва
Адрес
г. Москва, Крымский Вал, 9, Парк Горького
Показать на карте
Телефон

+7 (499) 240-52-40 / бронирование

Позвонить
В избранное Уже в избранном
О кинотеатре

Летний кинотеатр «Пионер» находится в парке Горького и способен вместить 350 зрителей. Просмотр фильмов под открытым небом настроит на романтический лад и поможет отвлечься от суеты. Здесь демонстрируются фильмы в независимости от погодных условий. На случаи дождя есть специальные зонты, а от холодной Московской погоды спасет теплый плед. Работает летний кинотеатр с мая по октябрь. Для полного комфорта каждому зрителю выдаются мягкие подушки. Большой экран и современная акустическая система сделает просмотр фильма более реалистичным.

В летнем кинотеатре «Пионер» проводятся различные фестивали, театральные спектакли, концерты, ночи документальных фильмов и американских сериалов, а также мастер классы и лекции.

 

Кафе
6.4 Оцените
38 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
38 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
Герои «Эмоджи фильма» хотят попасть в книгу рекордов Гиннеса
Герои «Эмоджи фильма» хотят попасть в книгу рекордов Гиннеса 15 июля Sony Pictures и персонажи предстоящей анимации «Эмоджи фильма» соберутся в летнем кинотеатре «Пионер» Парка Горького, чтобы попытаться попасть в Книгу рекордов
Написать
4 июля 2017 02:50
Все новости кинотеатра
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Боков выходит в онлайн: Иван Янковский снова снимется в криминальном сериале, но с изюминкой
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше