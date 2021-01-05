Кинотеатр «Каро 8 Южное Бутово» является самым первым мультиплексом, который открылся в районе Бутово.

Здесь вы найдете большой ТРК «Витте Молл», на третьем этаже которого находится кинотеатр «Каро 8 Южное Бутово». Мультиплекс предусматривает современные проекционные и звуковые оборудования. Вместительность кинозалов – 976 зрителей. В 4 кинозале находится пандус, предназначенный для людей с ограниченными возможностями.

Фойе кинотеатра является комфортабельной зоной для отдыха. В ожидании своего сеанса зрители могут отдохнуть на мягких кожаных диванах, насладиться европейской кухней в кафе или пиццерии, а также воспользоваться услугами кино-бара. Удобное расположения пиццерии и кафе позволит каждому посетителю с комфортом дождаться своей сеанс или приятно провести время после окончания фильма.