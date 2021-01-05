Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Каро 8 Южное Бутово

Каро 8 Южное Бутово

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Веневская, 6, ТРК «Витте Молл», 3 этаж
Метро
Бульвар Адмирала Ушакова Улица Скобелевская Улица Горчакова
Сеть
КАРО
ТРК
Расположен в ТРК «Витте Молл»
О кинотеатре

Кинотеатр «Каро 8 Южное Бутово» является самым первым мультиплексом, который открылся в районе Бутово. 

Здесь вы найдете большой ТРК «Витте Молл», на третьем этаже которого находится кинотеатр «Каро 8 Южное Бутово». Мультиплекс предусматривает современные проекционные и звуковые оборудования. Вместительность кинозалов – 976 зрителей. В 4 кинозале находится пандус, предназначенный для людей с ограниченными возможностями.

Фойе кинотеатра является комфортабельной зоной для отдыха. В ожидании своего сеанса зрители могут отдохнуть на мягких кожаных диванах, насладиться европейской кухней в кафе или пиццерии, а также воспользоваться услугами кино-бара. Удобное расположения пиццерии и кафе позволит каждому посетителю с комфортом дождаться своей сеанс или приятно провести время после окончания фильма.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Wi-Fi
6.4 Оцените
76 голосов
Отзывы о кинотеатре
log_kor 5 января 2021, 14:11
Совершенно не квалифицированные сотрудники!!! На контроле билетов 05.01.21 стояла совершенно хамская сотрудница. Попросила пропустить детей в игровую… Читать дальше…
Karina Tes 11 февраля 2018, 01:57
Очень громкий звук во время рекламы : даже заткнув уши громко. Несколько раз подходила к персоналу. Заходили, смотрели , подтверждали , что громко ,… Читать дальше…
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет весенняя акция «КИНО.ВЕСНА»
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет весенняя акция «КИНО.ВЕСНА» 23 апреля-2 мая в кинотеатрах сети «КАРО» проходит акция «КИНО.ВЕСНА», в рамках которой на новинки кинопроката установят «весенние» цены. В 6 регионах на все
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
