Каро 8 Южное Бутово ТРК «Витте Молл»

ТРК «Витте Молл»

ТРК «Витте Молл»
Адрес
г. Москва, ул. Веневская, д. 6
Метро
Бульвар Адмирала Ушакова Улица Скобелевская Улица Горчакова
Телефон

+7 (499) 968-90-81 / администрация

ТРК «Витте Молл» – это современный многофункциональный торгово-развлекательный комплекс, расположенный на Юго-Западе Москвы в районе Южное Бутово в двух минутах ходьбы от станции метро «Бульвар адмирала Ушакова».

На территории торгово-развлекательного комплекса «Витте Молл» можно найти много магазинов одежды, обуви и аксессуаров (Chester; DIVA; Gipfel; «Снежная королева»; Zolla; Incanto; Alessandro Frenza; Mr. Сумкин; Respect; «Кофейная Кантата»; Gift Idea; Bialcon, Ostin kids, Lifant, «Модный магазин», JU-JU, Respekt, Leggeroni, «Сага», Stallberg, Alpfega, Alessandro Frenza и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», L’Occitane, Yves Rocher, Proficare), магазин подарков «Красный куб»; аптека «36,6», салон оптики «Очкарик», ювелирные магазины («Магия золота», Diamant и др.), фирменный магазин Redmond, магазин «Телефон.ру», магазин LEGO, «Студия маникюра Лены Лениной»; «Лаборатория красоты», студия загара SunBerry, турфирма «Страна путешествий», салоны сотовой связи («Евросеть», «Связной», «Билайн», «МТС» и др.) и банкоматы («Сбербанк», «ВТБ24» и др.).

Кроме того, в ТРК «Витте Молл» для посетителей функционируют гипермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», фитнес клуб с бассейном «Зебра», кинотеатр сети «Каро-фильм», 5D кинотеатр, детская игровая комната и компьютерный клуб.

Также в торгово-развлекательном комплексе работают супермаркет «О'Кей» и большая зона фудкорта, где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу (Mcdonalds, «Теремок», KFC, Burger King, рестораны «IL Патио», «Планета Суши», пивной ресторан «ИЗИ ПАБ» и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгово-развлекательного комплекса имеется два автопаркинга: подземная парковка на 200 машиномест (въезд со стороны аллеи Витте) и платная наземная автопарковка на 80 машиномест (въезд со стороны Веневской улицы).

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРК «Витте Молл»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «О'Кей»: 09.00 – 23.00;
Кинотеатр «Каро Фильм»: 09.00 – 00.00;
Фитнес-клуб «Зебра»: 09.00 – 00.00;
Пивной бар «Изи паб»: пн – чт, вс: 12.00 – 00.00, пт, сб: 12.00 – 02.00;
Ресторан Il Patio: пн – чт, вс: 10.00 – 00.00, пт, сб: 10.00 – 01.00;
Ресторан «Планета Суши»: пн – чт, вс: 10.00 – 00.00, пт, сб: 10.00 – 02.00

Плохие парни 2
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Атель-матель
2025, Россия, комедия
