ТРК «Витте Молл» – это современный многофункциональный торгово-развлекательный комплекс, расположенный на Юго-Западе Москвы в районе Южное Бутово в двух минутах ходьбы от станции метро «Бульвар адмирала Ушакова».

На территории торгово-развлекательного комплекса «Витте Молл» можно найти много магазинов одежды, обуви и аксессуаров (Chester; DIVA; Gipfel; «Снежная королева»; Zolla; Incanto; Alessandro Frenza; Mr. Сумкин; Respect; «Кофейная Кантата»; Gift Idea; Bialcon, Ostin kids, Lifant, «Модный магазин», JU-JU, Respekt, Leggeroni, «Сага», Stallberg, Alpfega, Alessandro Frenza и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль», L’Occitane, Yves Rocher, Proficare), магазин подарков «Красный куб»; аптека «36,6», салон оптики «Очкарик», ювелирные магазины («Магия золота», Diamant и др.), фирменный магазин Redmond, магазин «Телефон.ру», магазин LEGO, «Студия маникюра Лены Лениной»; «Лаборатория красоты», студия загара SunBerry, турфирма «Страна путешествий», салоны сотовой связи («Евросеть», «Связной», «Билайн», «МТС» и др.) и банкоматы («Сбербанк», «ВТБ24» и др.).

Кроме того, в ТРК «Витте Молл» для посетителей функционируют гипермаркет электроники и бытовой техники «М.Видео», фитнес клуб с бассейном «Зебра», кинотеатр сети «Каро-фильм», 5D кинотеатр, детская игровая комната и компьютерный клуб.

Также в торгово-развлекательном комплексе работают супермаркет «О'Кей» и большая зона фудкорта, где каждый посетитель сможет найти ресторан или кафе по своему вкусу (Mcdonalds, «Теремок», KFC, Burger King, рестораны «IL Патио», «Планета Суши», пивной ресторан «ИЗИ ПАБ» и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгово-развлекательного комплекса имеется два автопаркинга: подземная парковка на 200 машиномест (въезд со стороны аллеи Витте) и платная наземная автопарковка на 80 машиномест (въезд со стороны Веневской улицы).

Адрес:

г. Москва, ул. Веневская, д. 6

Как добраться?

Добраться до ТРК «Витте Молл» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова» (500 метров)

2. На любом общественном транспорте, идущем по бульвару Адмирала Ушакова или улице Адмирала Лазарева до остановки «Метро Бульвар Адмирала Ушакова»

3. На любом общественном транспорте, идущем по Венёвской улице до остановки «2-й микрорайон Южного Бутова»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРК «Витте Молл»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «О'Кей»: 09.00 – 23.00;

Кинотеатр «Каро Фильм»: 09.00 – 00.00;

Фитнес-клуб «Зебра»: 09.00 – 00.00;

Пивной бар «Изи паб»: пн – чт, вс: 12.00 – 00.00, пт, сб: 12.00 – 02.00;

Ресторан Il Patio: пн – чт, вс: 10.00 – 00.00, пт, сб: 10.00 – 01.00;

Ресторан «Планета Суши»: пн – чт, вс: 10.00 – 00.00, пт, сб: 10.00 – 02.00