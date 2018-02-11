Меню
Отзывы о кинотеатре Каро 8 Южное Бутово

Отзывы о кинотеатре Каро 8 Южное Бутово

Отзывы о кинотеатре Каро 8 Южное Бутово
Karina Tes 11 февраля 2018, 01:57
Очень громкий звук во время рекламы : даже заткнув уши громко. Несколько раз подходила к персоналу. Заходили, смотрели , подтверждали , что громко , но ничего не делали. Я посто оглохла, болели уши. Во время фильма звук был потише. После фильма подошла к администратору , чтобы сообщить о проблеме . Девушка меня даже слушать не стала, сказала :´ жалуйтесь , пишите куда хотите. У нас все нормально “. Больше в кинотеатр ни ногой !!!
Киноафиша.инфо 13 февраля 2018, 10:38
в ответ на сообщение Karina Tes от 11 февраля 2018, 01:57
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв, передадим его представителям кинотеатра.
Татьяна Зюкина 4 ноября 2019, 20:06
По возможности ходим только в этот кинотеатр. Залы уютные, небольшие. Поменьше бы шумных малолеток, но это вина не кинотеатра.
log_kor 5 января 2021, 14:11
Совершенно не квалифицированные сотрудники!!! На контроле билетов 05.01.21 стояла совершенно хамская сотрудница. Попросила пропустить детей в игровую зону и повесить вещи на перила, сказала, что это запрещено. Пришлось с детьми ходить по ТЦ до начала сеанса. Когда вернулась ко входу, другие посетители играли в игровой зоне и вещи весели на перилах. Почему нам было нельзя? И если сотрудники так радеют за санитарные нормы, что готовы хамить всем и каждому, то почему родители в игровой зоне были без масок?
