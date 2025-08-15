Меню
«Центр Зотов» посвящен исследованию теории и практики конструктивизма, изучению идеи создания «нового человека» с помощью среды и влияния направления на свою эпоху и сегодняшний день. В 1922 конструктивисты приступили к практическому преобразованию мира вокруг. Сегодня спустя сто лет в «Центре Зотов» мы хотим показывать «живой» конструктивизм, находить новые смыслы и побуждать к переживанию авангардных идей. В свои проекты «Зотов» будет привлекать современных художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов и молодых исследователей, благодаря чему конструктивизм приобретёт актуальное звучание, понятное современной аудитории. Существование центра в конструктивистском здании позволит зрителям не просто изучать эпоху как музейный феномен, но проживать ее, становясь соучастниками событий и соавторами исследования.

В программу центра войдут выставки, авангардное кино, лекции и публичные события, а также большая научная грантовая программа, которая будет направлена на поддержку исследований, относящихся к этому периоду. В центре предусмотрены выставочные пространства, общественная зона с книжным клубом и кафе, лекторий, детский клуб, два кинозала, где кроме фильмов эпохи 1920-30-х годов, сопровождаемых лекциями и музыкальной программой, также планируется показ нового прокатного кино.

