Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Центр «Зотов»
Расписание сеансов кинотеатра «Центр «Зотов»»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
вт
19
ср
20
чт
21
пт
22
сб
23
вс
24
вт
26
ср
27
пт
5
ср
10
сб
13
сб
4
Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
2D, SUB
13:10
от 450 ₽
Банда аутсайдеров
драма
1964, Франция
2D, SUB
13:10
от 450 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D, SUB
17:40
от 450 ₽
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
2D, SUB
15:10
от 450 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D, SUB
15:30
от 450 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D, SUB
17:30
от 450 ₽
Случай с фортепиано
комедия
2025, Франция
2D, SUB
20:00
от 600 ₽
20:01
от 600 ₽
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
