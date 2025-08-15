“Киномакс-XL” - это 4 стильных комфортабельных зала на 389 мест, включая потрясающе комфортный VIP зал, оснащенных современным кинопроекционным и звуковым оборудованием высокого качества. Современная акустическая аппаратура, удобные кресла и располагающая обстановка создают атмосферу комфорта и уюта.
“Киномакс-XL” располагает площадью и техническими возможностями для проведения различных мероприятий: конференций, семинаров, корпоративных мероприятий, закрытых индивидуальных просмотров кинофильмов и тд.а
В кинотеатре “Киномакс-XL ” представлен широкий ассортимент прохладительных напитков, попкорна и начос, которые можно приобрести в нашем консеншн-баре.
Специальные цены действуют на сеансы с 13:40 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует специальная цена на билет: 2D 100 руб., 3D 160 руб.. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.