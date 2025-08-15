Меню
Киномакс XL

Киномакс XL

Москва
Адрес
г. Москва, Дмитровское шоссе, 89
Метро
Селигерская
Сеть
Киномакс
О кинотеатре

“Киномакс-XL” - это 4 стильных комфортабельных зала на 389 мест, включая потрясающе комфортный VIP зал, оснащенных современным кинопроекционным и звуковым оборудованием высокого качества. Современная акустическая аппаратура, удобные кресла и располагающая обстановка создают атмосферу комфорта и уюта.

“Киномакс-XL” располагает площадью и техническими возможностями для проведения различных мероприятий: конференций, семинаров, корпоративных мероприятий, закрытых индивидуальных просмотров кинофильмов и тд.а

В кинотеатре “Киномакс-XL ” представлен широкий ассортимент прохладительных напитков, попкорна и начос, которые можно приобрести в нашем консеншн-баре.

Бар
Расположен в ТЦ
Wi-Fi
Есть сканнер билетов
В кинотеатре онлайн-продажи комбо
VIP
Парковка
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс XL
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 1 сеанс
22:50 ...
Голый пистолет
Голый пистолет
Сегодня 1 сеанс
16:00 от 410 ₽ ...
Летние войны
Летние войны
Сегодня 1 сеанс
14:30 ...
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
Сегодня 1 сеанс
10:20 ...
Скидки в кинотеатре
День кино

Специальные цены действуют на сеансы с 13:40 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует специальная цена на билет: 2D 100 руб., 3D 160 руб.. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 160 рублей. Групповая скидка - 10%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Все скидки в кинотеатре

Фильмы в кинотеатре Киномакс XL

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
22:50
Голый пистолет комедия 2025, США
2D
16:00 от 410 ₽
Летние войны фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме 2009, Япония
2D
14:30
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
