День кино Специальные цены действуют на сеансы с 13:40 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионные билеты Для пенсионеров действует специальная цена на билет: 2D 100 руб., 3D 160 руб.. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.