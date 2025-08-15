Меню
Киномакс XL
Кинотеатры
Киномакс XL
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс XL»
Расписание сеансов кинотеатра «Киномакс XL»
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
22:50
Голый пистолет
комедия
2025, США
2D
16:00
от 410 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D
14:30
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:20
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
16:50
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
18:50
Орудия
драма, ужасы, детектив
2025, США
2D
10:40
от 280 ₽
13:20
от 410 ₽
18:00
от 550 ₽
23:45
от 550 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
12:20
Улыбка. Новый кошмар
ужасы
2024, Канада / США
2D
21:00
Формула 1
спорт
2025, США
2D
20:40
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
