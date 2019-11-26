Меню
Magic Cinema
Magic Cinema
Москва
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
Телефон
+7 (498) 680-55-65
Билеты от 350 ₽
Сеть
Премьер зал
мало голосов
4
голоса
Билеты от 350 ₽
Расписание сеансов
в кинотеатре Magic Cinema
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
10:05
от 350 ₽
12:05
от 350 ₽
...
Как приручить дракона
Сегодня 1 сеанс
11:25
от 400 ₽
...
Мир Юрского периода: Возрождение
Сегодня 1 сеанс
16:05
от 400 ₽
...
Орудия
Сегодня 2 сеанса
15:15
от 450 ₽
20:50
от 500 ₽
...
Сегодня
от 350 ₽
Завтра
от 350 ₽
17 августа
от 350 ₽
18 августа
от 350 ₽
19 августа
от 350 ₽
20 августа
от 350 ₽
Отзывы о кинотеатре
Ольга Кораблева
26 ноября 2019, 19:51
Хороший кинотеатр с небольшими залами с удобными креслами
4
голоса
Фильмы в кинотеатре Magic Cinema
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
10:05
от 350 ₽
12:05
от 350 ₽
Как приручить дракона
боевик, приключения, семейный
2025, США
2D
11:25
от 400 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение
боевик, приключения, фантастика
2025, США
2D
16:05
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
