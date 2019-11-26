Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Magic Cinema

Москва
Адрес
г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
Телефон

+7 (498) 680-55-65

Билеты от 350 ₽
4 голоса
Билеты от 350 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Magic Cinema
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
10:05 от 350 ₽ 12:05 от 350 ₽ ...
Как приручить дракона
Как приручить дракона
Сегодня 1 сеанс
11:25 от 400 ₽ ...
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
Сегодня 1 сеанс
16:05 от 400 ₽ ...
Орудия
Орудия
Сегодня 2 сеанса
15:15 от 450 ₽ 20:50 от 500 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Ольга Кораблева 26 ноября 2019, 19:51
Хороший кинотеатр с небольшими залами с удобными креслами
4 голоса
Фильмы в кинотеатре Magic Cinema

Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
10:05 от 350 ₽ 12:05 от 350 ₽
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный 2025, США
2D
11:25 от 400 ₽
Мир Юрского периода: Возрождение боевик, приключения, фантастика 2025, США
2D
16:05 от 400 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
