Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Мир Искусства

Мир Искусства

Москва
Адрес
г. Москва, ул. Долгоруковская, 33, стр. 3
Метро
Новослободская Менделеевская Маяковская
Показать на карте
Телефон

+7 (499) 978-66-19 / бронирование

Позвонить
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном
О кинотеатре


«Мир искусства» уникальное пространство, включающее в себя как кинотеатр и киномагазин, так и киношколу. Единственный в своём роде, кинотеатр со своим лицом. Душой его является необычный репертуар. Здесь вы можете увидеть то, что нельзя посмотреть в других кинотеатрах: классику мирового кино, современное авторское кино, фильмы по искусству, документальное и анимационное кино, короткометражное кино, работы молодых кинематографистов.

Прежде всего, такое кино, которое можно назвать произведением искусства! Репертуар имеет ярко выраженный режиссёрский акцент. Каждую неделю здесь идут две режиссёрские ретроспективы классиков мирового кино, насладиться которыми можно не только на русском, но и в оригинале. В нашем "мире" живут не фильмы-однодневки, которые живут только первую неделю проката, а кинокартины, которые интересно будет смотреть и через 10 лет, а идея посмотреть их повторно не вызывает зевоту, а порождает энтузиазм и воодушевление. Каждый новый просмотр классики мирового кино открывает в них что-то новое и неизменно продолжает доставлять удовольствие. Репертуар кинотеатра очень разнообразный. Ни один фильм в течение недели не повторяется, то есть еженедельно мы показываем 35 разных фильмов, поэтому каждый зритель может выбрать себе фильм по своему вкусу.

Кафе
7.4 Оцените
63 голоса
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Мир Искусства
Дом, который построил Джек
Дом, который построил Джек
Сегодня 1 сеанс
20:45 от 600 ₽ ...
Мой сосед Тоторо
Мой сосед Тоторо
Сегодня 1 сеанс
17:20 от 500 ₽ ...
Молчание
Молчание
Сегодня 1 сеанс
19:00 от 600 ₽ ...
Праздник
Праздник
Сегодня 1 сеанс
15:30 от 400 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
63 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Детям

Еженедельно, в воскресенье утром, проходят бесплатные показы фильмов для детей. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Бесплатные показы

Еженедельно в кинотеатре проходят бесплатные показы фильмов по искусству (каждую среду днём). Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Москвы
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
Весной в Москве пройдёт фестиваль остросюжетного кино «Капля»
Весной в Москве пройдёт фестиваль остросюжетного кино «Капля» Триллеры, хорроры и фантастику покажут в рамках Международного фестиваля «Капля» с 28 по 31 марта. Традиционно сеансы пройдут в сети кинотеатров «Каро». В режиме нон-стоп в
Написать
9 февраля 2018 17:29
В Москве пройдет 7-ой кинофестиваль хоррор фильмов «Капля»
В Москве пройдет 7-ой кинофестиваль хоррор фильмов «Капля» 20 марта в Москве стартует 7-ой Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор фильмов «КАПЛЯ», который продлится до 26 марта. Помимо показов, в рамках фестиваля
Написать
22 февраля 2017 17:53
В Москве начинается Всероссийский фестиваль «Арткино»
В Москве начинается Всероссийский фестиваль «Арткино» С 26 сентября по 3 октября в Москве пройдёт первый этап 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино». Второй этап стартует 10 октября 2016 года и продлится до
Написать
27 сентября 2016 15:41
Все новости кинотеатра

Фильмы в кинотеатре Мир Искусства

Сегодня 15 Завтра 16 вс 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дом, который построил Джек триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
2D
20:45 от 600 ₽
Мой сосед Тоторо аниме , сказка, семейный, анимация 1988, Япония
2D
17:20 от 500 ₽
Молчание драма 1963, Швеция
2D, SUB
19:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Многие не подозревают, что в «Трех мушкетерах» играл Абдулов — и сразу в двух ролях: фото, где артиста за гримом не узнать
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Сначала кажется мелочью, а потом осознаешь ужас: 3 детали 3 сезона «Игры в кальмара», которые вы 100% упустили
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше