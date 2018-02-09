

«Мир искусства» уникальное пространство, включающее в себя как кинотеатр и киномагазин, так и киношколу. Единственный в своём роде, кинотеатр со своим лицом. Душой его является необычный репертуар. Здесь вы можете увидеть то, что нельзя посмотреть в других кинотеатрах: классику мирового кино, современное авторское кино, фильмы по искусству, документальное и анимационное кино, короткометражное кино, работы молодых кинематографистов.



Прежде всего, такое кино, которое можно назвать произведением искусства! Репертуар имеет ярко выраженный режиссёрский акцент. Каждую неделю здесь идут две режиссёрские ретроспективы классиков мирового кино, насладиться которыми можно не только на русском, но и в оригинале. В нашем "мире" живут не фильмы-однодневки, которые живут только первую неделю проката, а кинокартины, которые интересно будет смотреть и через 10 лет, а идея посмотреть их повторно не вызывает зевоту, а порождает энтузиазм и воодушевление. Каждый новый просмотр классики мирового кино открывает в них что-то новое и неизменно продолжает доставлять удовольствие. Репертуар кинотеатра очень разнообразный. Ни один фильм в течение недели не повторяется, то есть еженедельно мы показываем 35 разных фильмов, поэтому каждый зритель может выбрать себе фильм по своему вкусу.