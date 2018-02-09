Меню
Новости кинотеатра «Мир Искусства»

Новости кинотеатра «Мир Искусства»

Вся информация о кинотеатре
Весной в Москве пройдёт фестиваль остросюжетного кино «Капля»
Весной в Москве пройдёт фестиваль остросюжетного кино «Капля» Триллеры, хорроры и фантастику покажут в рамках Международного фестиваля «Капля» с 28 по 31 марта. Традиционно сеансы пройдут в сети кинотеатров «Каро». В режиме нон-стоп в
9 февраля 2018 17:29
9 февраля 2018 17:29
В Москве пройдет 7-ой кинофестиваль хоррор фильмов «Капля»
В Москве пройдет 7-ой кинофестиваль хоррор фильмов «Капля» 20 марта в Москве стартует 7-ой Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор фильмов «КАПЛЯ», который продлится до 26 марта. Помимо показов, в рамках фестиваля
22 февраля 2017 17:53
22 февраля 2017 17:53
В Москве начинается Всероссийский фестиваль «Арткино»
В Москве начинается Всероссийский фестиваль «Арткино» С 26 сентября по 3 октября в Москве пройдёт первый этап 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино». Второй этап стартует 10 октября 2016 года и продлится до
27 сентября 2016 15:41
27 сентября 2016 15:41
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
