Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Мир Искусства
О кинотеатре
Расписание
Карта
Новости
Скидки и акции
Вся информация о кинотеатре
Весной в Москве пройдёт фестиваль остросюжетного кино «Капля»
Триллеры, хорроры и фантастику покажут в рамках Международного фестиваля «Капля» с 28 по 31 марта. Традиционно сеансы пройдут в сети кинотеатров «Каро». В режиме нон-стоп в
Написать
9 февраля 2018 17:29
В Москве пройдет 7-ой кинофестиваль хоррор фильмов «Капля»
20 марта в Москве стартует 7-ой Российский международный кинофестиваль остросюжетного кино и хоррор фильмов «КАПЛЯ», который продлится до 26 марта. Помимо показов, в рамках фестиваля
Написать
22 февраля 2017 17:53
В Москве начинается Всероссийский фестиваль «Арткино»
С 26 сентября по 3 октября в Москве пройдёт первый этап 9-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино». Второй этап стартует 10 октября 2016 года и продлится до
Написать
27 сентября 2016 15:41
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
