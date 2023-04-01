Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Каро 9 Vegas Каширский

Каро 9 Vegas Каширский

Москва
Адрес
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
Билеты от 250 ₽
9.9 Оцените
11 голосов
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Каро 9 Vegas Каширский
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 4 сеанса
11:40 от 600 ₽ 15:10 от 600 ₽ 19:25 от 700 ₽ 22:40 от 700 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 1 сеанс
19:40 от 350 ₽ ...
Бухта Бэррона
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
21:40 от 700 ₽ ...
Джульетта и Ромео
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 350 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
djafar-134 1 апреля 2023, 18:49
Отличный кинотеатр. Очень удобные кресла
Арамчик Ахмедов 27 октября 2024, 09:07
вообще не понравилось, менеджер вообще ни о чём. деньги за возврат билетов вернули только половину и то не полностью
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Каро 9 Vegas Каширский

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
11:40 от 600 ₽ 15:10 от 600 ₽ 19:25 от 700 ₽ 22:40 от 700 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
19:40 от 350 ₽
Бухта Бэррона криминал, драма, триллер 2024, США
2D
21:40 от 700 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
