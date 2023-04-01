Меню
Каро 9 Vegas Каширский
Каро 9 Vegas Каширский
Москва
Адрес
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
Билеты от 250 ₽
9.9
11
голосов
2
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов
в кинотеатре Каро 9 Vegas Каширский
Атель-матель
Сегодня 4 сеанса
11:40
от 600 ₽
15:10
от 600 ₽
19:25
от 700 ₽
22:40
от 700 ₽
...
Балерина
Сегодня 1 сеанс
19:40
от 350 ₽
...
Бухта Бэррона
Сегодня 1 сеанс
21:40
от 700 ₽
...
Джульетта и Ромео
Сегодня 1 сеанс
12:00
от 350 ₽
...
Сегодня
от 250 ₽
Завтра
от 250 ₽
17 августа
от 250 ₽
18 августа
от 250 ₽
19 августа
от 250 ₽
20 августа
от 250 ₽
21 августа
от 700 ₽
djafar-134
1 апреля 2023, 18:49
Отличный кинотеатр. Очень удобные кресла
Арамчик Ахмедов
27 октября 2024, 09:07
вообще не понравилось, менеджер вообще ни о чём. деньги за возврат билетов вернули только половину и то не полностью
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
11:40
от 600 ₽
15:10
от 600 ₽
19:25
от 700 ₽
22:40
от 700 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
19:40
от 350 ₽
Бухта Бэррона
криминал, драма, триллер
2024, США
2D
21:40
от 700 ₽
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
