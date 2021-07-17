Кинотеатр Пионер в обновленном виде открылся в октябре 2009 года и быстро стал главным местом для ценителей настоящего кино, требовательных к качеству изображения, звука и предпочитающих смотреть фильмы на языке оригинала с субтитрами. В репертуаре кинотеатра — главные кинохиты от артхауса до актуального арт-мейнстрима и авторских блокбастеров. Пионер — это кинотеатр без попкорна, что во многом определяет его атмосферу.



В Пионере на Кутузовском 2 зала, по 84 места в каждом. Кинотеатр оснащен самым современным оборудованием, позволяющим смотреть фильмы как в 3D-проекции, так и с пленки.



На протяжении всего года в Пионере проходят различные кинофестивали, а также недели национальных кинематографий — французской, израильской, польской и других.



Пионер также является официальной площадкой Московского международного кинофестиваля и входит в ассоциацию артхаусных кинотеатров CICAE и Europa Cinemas.





Пионер регулярно проводит различные фестивали, ретроспективы и ночи кино, а также премьеры знаковых российских и зарубежных фильмов. За эти годы в гостях у Пионера побывали Фрэнсис Форд Коппола, Пол Верхувен, Тим Бертон, Отар Иоселиани, Изабель Юппер, Фанни Ардан, Луи Гаррель, Рутгер Хауэр, Иржи Менцель, Нанни Моретти и многие другие.



Летом 2014 года Пионер запустил программу «Наконец-то в кино», в рамках которой зрители могут увидеть отреставрированные и полные режиссерские версии шедевров мирового кино, никогда не выходившие в российский прокат.



Следуя своему названию, Пионер не раз становился первопроходцем в освоении новых киноформатов, напрямую не связанных с классическим кинорепертуаром. Именно в Пионере впервые на большом экране зрители смогли увидеть культовые зарубежные сериалы — «Во все тяжкие», «Теория большого взрыва», «Южный парк», «Молодой папа» и лучший российский сериал последних лет — «Оттепель».



Деятельность Пионера не ограничивается только кинопоказами: по заказу кинотеатра изданы три книги, анализирующие состояние и развитие современной киноиндустрии во Франции, Польше и Израиле, а также исследование, посвященное кинотеатральному движению во Франции.