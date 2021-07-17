Меню
Пионер

Москва
Адрес
г. Москва, Кутузовский просп., 21, стр.1
Метро
Студенческая Выставочная Деловой центр Киевская
Телефон

+7 (499) 240-52-40 / бронирование

Билеты от 450 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр Пионер в обновленном виде открылся в октябре 2009 года и быстро стал главным местом для ценителей настоящего кино, требовательных к качеству изображения, звука и предпочитающих смотреть фильмы на языке оригинала с субтитрами. В репертуаре кинотеатра — главные кинохиты от артхауса до актуального арт-мейнстрима и авторских блокбастеров. Пионер — это кинотеатр без попкорна, что во многом определяет его атмосферу.

В Пионере на Кутузовском 2 зала, по 84 места в каждом. Кинотеатр оснащен самым современным оборудованием, позволяющим смотреть фильмы как в 3D-проекции, так и с пленки.

На протяжении всего года в Пионере проходят различные кинофестивали, а также недели национальных кинематографий — французской, израильской, польской и других.

Пионер также является официальной площадкой Московского международного кинофестиваля и входит в ассоциацию артхаусных кинотеатров CICAE и Europa Cinemas.

 

 

Пионер регулярно проводит различные фестивали, ретроспективы и ночи кино, а также премьеры знаковых российских и зарубежных фильмов. За эти годы в гостях у Пионера побывали Фрэнсис Форд Коппола, Пол Верхувен, Тим Бертон, Отар Иоселиани, Изабель Юппер, Фанни Ардан, Луи Гаррель, Рутгер Хауэр, Иржи Менцель, Нанни Моретти и многие другие.

Летом 2014 года Пионер запустил программу «Наконец-то в кино», в рамках которой зрители могут увидеть отреставрированные и полные режиссерские версии шедевров мирового кино, никогда не выходившие в российский прокат.

Следуя своему названию, Пионер не раз становился первопроходцем в освоении новых киноформатов, напрямую не связанных с классическим кинорепертуаром. Именно в Пионере впервые на большом экране зрители смогли увидеть культовые зарубежные сериалы — «Во все тяжкие», «Теория большого взрыва», «Южный парк», «Молодой папа» и лучший российский сериал последних лет — «Оттепель».

Деятельность Пионера не ограничивается только кинопоказами: по заказу кинотеатра изданы три книги, анализирующие состояние и развитие современной киноиндустрии во Франции, Польше и Израиле, а также исследование, посвященное кинотеатральному движению во Франции.

Кафе
Билеты от 450 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Пионер
Амели
Амели
Сегодня 2 сеанса
11:45 от 450 ₽ 15:30 от 550 ₽ ...
Летние войны
Летние войны
Сегодня 1 сеанс
10:25 от 450 ₽ ...
Материалистка
Материалистка
Сегодня 2 сеанса
14:15 от 650 ₽ 21:05 от 950 ₽ ...
На ярком солнце
На ярком солнце
Сегодня 1 сеанс
20:45 от 850 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Сергей Ситников 17 июля 2021, 18:36
Был в Москве проездом, было много времени до поезда, решил сходить на фильм без дубляжа, как раз шёл "На игле".Очень уютный интерьер…
Новости кинотеатра
«Мужей» и «Любовные потоки» Джона Кассаветиса покажут в «Пионере»
«Мужей» и «Любовные потоки» Джона Кассаветиса покажут в «Пионере» В рамках программы «Наконец-то в кино» в кинотеатре «Пионер» в Москве пройдет уик-энд Джона Кассаветиса. 2 декабря состоится показ фильма «Мужья» (1970), 3 декабря
Написать
27 ноября 2017 17:11
В «Пионере» представят современную польскую анимацию
В «Пионере» представят современную польскую анимацию 26 ноября кинотеатр «Пионер» и Польский культурный центр представят современную польскую анимацию. В программе заявлено 7 эпизодов из детских мультсериалов 2014-2016 годов. Мультфильмы
Написать
20 ноября 2017 20:04
«Любовь после полудня» с Одри Хэпберн и другие фильмы Уайлдера покажут в «Пионере»
«Любовь после полудня» с Одри Хэпберн и другие фильмы Уайлдера покажут в «Пионере» С 24 октября по 28 ноября в кинотеатре «Пионер», который в этом году отмечает 8 лет, пройдет ретроспектива известного голливудского режиссера Билли Уайлдера –
Написать
19 октября 2017 21:05
Фильмы в кинотеатре Пионер

Амели комедия, мелодрама 2001, Франция / Германия
2D, SUB
11:45 от 450 ₽ 15:30 от 550 ₽
Летние войны фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме 2009, Япония
2D, SUB
10:25 от 450 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D, SUB
14:15 от 650 ₽ 21:05 от 950 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
