Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Пионер
Новости кинотеатра «Пионер»
Новости кинотеатра «Пионер»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Новости кинотеатра «Пионер»
Вся информация о кинотеатре
«Мужей» и «Любовные потоки» Джона Кассаветиса покажут в «Пионере»
В рамках программы «Наконец-то в кино» в кинотеатре «Пионер» в Москве пройдет уик-энд Джона Кассаветиса. 2 декабря состоится показ фильма «Мужья» (1970), 3 декабря
Написать
27 ноября 2017 17:11
В «Пионере» представят современную польскую анимацию
26 ноября кинотеатр «Пионер» и Польский культурный центр представят современную польскую анимацию. В программе заявлено 7 эпизодов из детских мультсериалов 2014-2016 годов. Мультфильмы
Написать
20 ноября 2017 20:04
«Любовь после полудня» с Одри Хэпберн и другие фильмы Уайлдера покажут в «Пионере»
С 24 октября по 28 ноября в кинотеатре «Пионер», который в этом году отмечает 8 лет, пройдет ретроспектива известного голливудского режиссера Билли Уайлдера –
Написать
19 октября 2017 21:05
Фильм «Люмьеры!» покажут в детском кинолектории «Пионера»
8 октября в детском кинолектории «Пионера» в формате программы «Классика кино» состоится спецпоказ картины «Люмьеры!». Также на вечере выступит известный
Написать
2 октября 2017 19:29
В Москве состоялась премьера фильма «Блокбастер»
1 июля в московском кинотеатре «Пионер» прошел премьерный показ комедии Романа Волобуева «Блокбастер», организованный при поддержке журнала Cosmopolitan. Картину
Написать
3 июля 2017 16:52
Начинает свои показы Фестиваль польских фильмов «Висла»
С 25 мая по 11 июня в московских кинотеатрах пройдут показы юбилейного 10-го Фестиваля польских фильмов «Висла». В программе – лучшие художественные работы кинематографистов из
Написать
5 мая 2017 02:37
3-ий Фестиваль анимации стран Вышеградской четверки «А4» пройдёт в нескольких городах
13 апреля стартует третий Фестиваль анимации стран Вышеградской четверки «А4», на котором демонстрируются лучшие работы художников из государств Центральной Европы – Польши, Чехии,
Написать
6 апреля 2017 12:17
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667