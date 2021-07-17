Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Пионер Отзывы о кинотеатре Пионер

Отзывы о кинотеатре Пионер

Отзывы о кинотеатре Пионер
Сергей Ситников 17 июля 2021, 18:36
Был в Москве проездом, было много времени до поезда, решил сходить на фильм без дубляжа, как раз шёл "На игле".Очень уютный интерьер Кинотеатра, доброжелательный персонал, удобные кресла. Ставлю пять баллов. Хорошо, сто есть такие кинотеатры с незабываемыми фильмами прошлых лет на языке оригинала.
