Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Пионер
Расписание сеансов кинотеатра «Пионер»
Расписание сеансов кинотеатра «Пионер»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Новости
Амели
комедия, мелодрама
2001, Франция / Германия
2D, SUB
11:45
от 450 ₽
15:30
от 550 ₽
Летние войны
фантастика, комедия, приключения, анимация, аниме
2009, Япония
2D, SUB
10:25
от 450 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D, SUB
14:15
от 650 ₽
21:05
от 950 ₽
На ярком солнце
драма, криминал
1960, Франция / Италия
2D, SUB
20:45
от 850 ₽
Надо снимать фильмы о любви
драма
2024, Россия
2D
19:20
от 850 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D, SUB
23:10
от 950 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D, SUB
16:40
от 550 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D, SUB
12:45
от 550 ₽
18:00
от 850 ₽
