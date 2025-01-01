Уникальная площадка расположена на территории парковки нового фудквартала «ТРИ ВОКЗАЛА. ДЕПО». Парковочная территория под кинотеатр рассчитана на 40 автомобилей, а всего доступно более 100 машиномест, с которых виден фильм.

Показ фильмов осуществляется на пятнадцатиметровом экране, а звук синхронно транслируется через радиоволну в вашем автомобиле. Подобная система позволяет зрителю самостоятельно настраивать звучание аудиодорожки.

Заезды открыты со стороны Ольховский улицы и Ольховского тупика. У гостей кинопоказов на паркинге есть дополнительная возможность заказать любые блюда от резидентов фудмолла прямо в автомобиль.