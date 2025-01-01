Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Синема Парк Депо

Синема Парк Депо

Москва
Адрес
г. Москва, улица Новорязанская, дом 23, строение 5
Метро
Комсомольская Красносельская Красные ворота
О кинотеатре

Уникальная площадка расположена на территории парковки нового фудквартала «ТРИ ВОКЗАЛА. ДЕПО». Парковочная территория под кинотеатр рассчитана на 40 автомобилей, а всего доступно более 100 машиномест, с которых виден фильм.

Показ фильмов осуществляется на пятнадцатиметровом экране, а звук синхронно транслируется через радиоволну в вашем автомобиле. Подобная система позволяет зрителю самостоятельно настраивать звучание аудиодорожки.  

Заезды открыты со стороны Ольховский улицы и Ольховского тупика. У гостей кинопоказов на паркинге есть дополнительная возможность заказать любые блюда от резидентов фудмолла прямо в автомобиль.    

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
