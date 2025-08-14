Меню
Каро 6 Будапешт

Москва
Адрес
Москва, Лескова, 14
Телефон

+7(969) 083-75-58

Билеты от 250 ₽
Сеть
КАРО
7 голосов
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Каро 6 Будапешт
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 3 сеанса
12:50 от 470 ₽ 18:00 от 570 ₽ 22:00 от 570 ₽ ...
Балерина
Балерина
Сегодня 1 сеанс
19:15 от 300 ₽ ...
Затерянное место
Затерянное место
Сегодня 1 сеанс
20:15 от 570 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 1 сеанс
15:05 от 470 ₽ ...
7 голосов
Фильмы в кинотеатре Каро 6 Будапешт

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
12:50 от 470 ₽ 18:00 от 570 ₽ 22:00 от 570 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
19:15 от 300 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
20:15 от 570 ₽
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
