Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
12:50 от 470 ₽ 18:00 от 570 ₽ 22:00 от 570 ₽
Балерина боевик, триллер 2025, США
2D
19:15 от 300 ₽
Затерянное место ужасы, триллер 2024, США
2D
20:15 от 570 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
15:05 от 470 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185 анимация 2025, Россия
2D
11:00 от 250 ₽
Материалистка мелодрама 2025, США
2D
21:40 от 570 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
10:30 от 470 ₽ 13:10 от 470 ₽ 15:30 от 470 ₽ 18:40 от 570 ₽
На деревню дедушке комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:45 от 470 ₽ 17:45 от 570 ₽
Не одна дома 2 семейный, комедия 2025, Россия
2D
11:20 от 470 ₽ 16:50 от 470 ₽
Одно целое ужасы, фантастика 2025, США / Австралия
2D
13:45 от 470 ₽ 19:00 от 570 ₽ 22:40 от 570 ₽ 00:05 от 570 ₽
Пила Х криминал, драма, ужасы 2023, США
2D
15:15 от 470 ₽ 20:45 от 570 ₽ 00:20 от 570 ₽
Плагиатор драма, мелодрама, фантастика 2025, Россия
2D
12:25 от 470 ₽ 16:00 от 470 ₽
Принцесса Мононоке аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма 1997, Япония
2D
14:00 от 470 ₽
Пункт назначения: Высотка 613 ужасы 2024, Тайвань
2D
21:15 от 570 ₽ 00:50 от 570 ₽ 00:55 от 570 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при анимация, комедия, семейный 2025, Германия
2D
10:40 от 470 ₽ 13:30 от 470 ₽ 16:10 от 470 ₽ 19:20 от 570 ₽
Рыжая Соня фэнтези, боевик 2025, США
2D
23:25 от 300 ₽
Терминатор 2: Судный день боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
2D
22:00 от 570 ₽ 22:15 от 570 ₽
Укради мою мечту комедия 2025, Россия
2D
11:15 от 470 ₽ 20:00 от 570 ₽ 23:40 от 570 ₽
Хищные твари ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
17:00 от 300 ₽
