Каро 6 Будапешт
Расписание сеансов кинотеатра «Каро 6 Будапешт»
Расписание сеансов кинотеатра «Каро 6 Будапешт»
Сегодня
15
Завтра
16
вс
17
пн
18
вт
19
ср
20
пн
25
чт
28
пт
29
сб
30
вс
31
пн
1
вт
2
ср
3
Атель-матель
комедия
2025, Россия
2D
12:50
от 470 ₽
18:00
от 570 ₽
22:00
от 570 ₽
Балерина
боевик, триллер
2025, США
2D
19:15
от 300 ₽
Затерянное место
ужасы, триллер
2024, США
2D
20:15
от 570 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй
комедия
2025, Россия
2D
15:05
от 470 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск №185
анимация
2025, Россия
2D
11:00
от 250 ₽
Материалистка
мелодрама
2025, США
2D
21:40
от 570 ₽
Мой папа - медведь
семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 470 ₽
13:10
от 470 ₽
15:30
от 470 ₽
18:40
от 570 ₽
На деревню дедушке
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:45
от 470 ₽
17:45
от 570 ₽
Не одна дома 2
семейный, комедия
2025, Россия
2D
11:20
от 470 ₽
16:50
от 470 ₽
Одно целое
ужасы, фантастика
2025, США / Австралия
2D
13:45
от 470 ₽
19:00
от 570 ₽
22:40
от 570 ₽
00:05
от 570 ₽
Пила Х
криминал, драма, ужасы
2023, США
2D
15:15
от 470 ₽
20:45
от 570 ₽
00:20
от 570 ₽
Плагиатор
драма, мелодрама, фантастика
2025, Россия
2D
12:25
от 470 ₽
16:00
от 470 ₽
Принцесса Мононоке
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
2D
14:00
от 470 ₽
Пункт назначения: Высотка 613
ужасы
2024, Тайвань
2D
21:15
от 570 ₽
00:50
от 570 ₽
00:55
от 570 ₽
Пушистый форсаж: Гран-при
анимация, комедия, семейный
2025, Германия
2D
10:40
от 470 ₽
13:30
от 470 ₽
16:10
от 470 ₽
19:20
от 570 ₽
Рыжая Соня
фэнтези, боевик
2025, США
2D
23:25
от 300 ₽
Терминатор 2: Судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
2D
22:00
от 570 ₽
22:15
от 570 ₽
Укради мою мечту
комедия
2025, Россия
2D
11:15
от 470 ₽
20:00
от 570 ₽
23:40
от 570 ₽
Хищные твари
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
17:00
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
