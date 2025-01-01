Музейный кинотеатр Третьяковской галереи работает с 2016 года, и в настоящее время кинопоказы проходят в 3 залах с универсальной проекцией (16 мм, 35 мм, все виды цифровой проекции) в Инженерном корпусе и Новой Третьяковке. В тёплое время года во внутреннем дворе Новой Третьяковки работает летний цифровой кинотеатр.

Кино в Третьяковке – это

- первый в России музейный кинотеатр с профессиональным оборудованием и качественной проекцией и звуком;

- образовательные кинопрограммы, специальные ретроспективы к выставкам, кинофестивали;

- классика отечественного и мирового кино;

- премьерные показы новых картин;

- лучшие авторские фильмы и фильмы об искусстве в прокате;

- встречи и дискуссии с режиссёрами, актёрами, кинокритиками и киноведами.