Музейный кинотеатр Третьяковской галереи работает с 2016 года, и в настоящее время кинопоказы проходят в 3 залах с универсальной проекцией (16 мм, 35 мм, все виды цифровой проекции) в Инженерном корпусе и Новой Третьяковке. В тёплое время года во внутреннем дворе Новой Третьяковки работает летний цифровой кинотеатр.
Кино в Третьяковке – это
- первый в России музейный кинотеатр с профессиональным оборудованием и качественной проекцией и звуком;
- образовательные кинопрограммы, специальные ретроспективы к выставкам, кинофестивали;
- классика отечественного и мирового кино;
- премьерные показы новых картин;
- лучшие авторские фильмы и фильмы об искусстве в прокате;
- встречи и дискуссии с режиссёрами, актёрами, кинокритиками и киноведами.
Буклеты кинопрограмм и ретроспектив доступны онлайн.