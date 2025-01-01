Меню
Западное крыло Новой Третьяковки

Западное крыло Новой Третьяковки

Москва
Адрес
г. Москва, Крымский Вал, д. 10
Метро
Октябрьская Парк Культуры Полянка
Телефон

8 (495) 957 07 27

О кинотеатре

Музейный кинотеатр Третьяковской галереи работает с 2016 года, и в настоящее время кинопоказы проходят в 3 залах с универсальной проекцией (16 мм, 35 мм, все виды цифровой проекции) в Инженерном корпусе и Новой Третьяковке. В тёплое время года во внутреннем дворе Новой Третьяковки работает летний цифровой кинотеатр.

 

Кино в Третьяковке – это

- первый в России музейный кинотеатр с профессиональным оборудованием и качественной проекцией и звуком;
- образовательные кинопрограммы, специальные ретроспективы к выставкам, кинофестивали;
- классика отечественного и мирового кино;
- премьерные показы новых картин;
- лучшие авторские фильмы и фильмы об искусстве в прокате;
- встречи и дискуссии с режиссёрами, актёрами, кинокритиками и киноведами.

 

Буклеты кинопрограмм и ретроспектив доступны онлайн

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
