Киноафиша Москвы
Кинотеатры
Западное крыло Новой Третьяковки
Кинотеатры рядом
100
метров
Новая Третьяковка
Октябрьская / Парк Культуры / Полянка
5
500
метров
Музей Павла и Сергея Третьяковых
Полянка / Октябрьская / Кропоткинская
5
750
метров
Кинотеатр в Музее Москвы
Парк Культуры
5
750
метров
Центр документального кино
Парк Культуры
5
750
метров
Пространство «Люмьер-холл»
Кропоткинская / Полянка
5
900
метров
Мультимедиа Арт-музей
Кропоткинская / Парк Культуры
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
