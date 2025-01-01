Меню
Киноафиша Москвы Кинотеатры Западное крыло Новой Третьяковки Кинотеатр Западное крыло Новой Третьяковки (Москва) на карте

Кинотеатр Западное крыло Новой Третьяковки (Москва) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
100 метров
Новая Третьяковка Октябрьская / Парк Культуры / Полянка
5
500 метров
Музей Павла и Сергея Третьяковых Полянка / Октябрьская / Кропоткинская
5
750 метров
Кинотеатр в Музее Москвы Парк Культуры
5
750 метров
Центр документального кино Парк Культуры
5
750 метров
Пространство «Люмьер-холл» Кропоткинская / Полянка
5
900 метров
Мультимедиа Арт-музей Кропоткинская / Парк Культуры
5
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
