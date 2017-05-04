Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Центр документального кино

Центр документального кино

Москва
Адрес
г. Москва, Зубовский бульвар, 2
Метро
Парк Культуры
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 637-79-19 / единая справочная

Позвонить
В избранное Уже в избранном
О кинотеатре

Кинотеатр «Центр документального кино» расположен в архитектурно-историческом комплексе «Провиантские склады». Ближайшая к нему станция метро — Парк Культуры.

ЦДК — первый в России кинотеатр документального кино, культурно-образовательная площадка и дистрибьюторская компания, которая выпустила в прокат такие фильмы, как «Эми», «Сорокин Трип», Woman и другие. Кинотеатр был основан в 2013 году в сотрудничестве с Музеем Москвы при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Центр документального кино способствует тому, чтобы документальное кино демонстрировалось широкой аудитории и стало зрительским. В нашем фокусе неигровое фестивальное кино, актуальные документальные фильмы, трансляции спектаклей и тематические лекции. С 2014 года ЦДК совместно с Музеем Москвы проводят специальные показы в рамках Дня города.

С целью популяризации документального кино с 2015 года ЦДК выпускает фильмы в ограниченный прокат по крупным городам России и занимается формированием специальных кинопрограмм на региональных площадках.

Кафе
Wi-Fi
мало голосов Оцените
6 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
6 голосов
Оцените
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
Киноуикенд «Матриархуд» в ЦДК
Киноуикенд «Матриархуд» в ЦДК С 12 по 14 мая в Центре документального кино Международный фестиваль 2morrow и Фонд имени Генриха Белля проведут киноуикенд «Матриархуд», где будут показаны шесть фильмов, в центре
Написать
4 мая 2017 16:42
В Москве пройдут Дни берлинского кино
В Москве пройдут Дни берлинского кино С 13 по 15 марта в Москве пройдут Дни берлинского кино в рамках празднования 25-летия сотрудничества столиц России и Германии. Локацией станет кинотеатр «Центр документального
Написать
15 марта 2017 02:16
Все новости кинотеатра
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
А почему Данила из «Брата» так поздно вернулся из армии? Что за лишние два года — рассказываем
Чем отличаются орки от урук-хаев и почему вторые так пугали даже Саурона? Толкин оставил подсказку в своих книгах
Ждете 5 сезон «Первого отдела»? Создатели подкинули дровишек в огонь редкими кадрами со съемок (фото)
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше