Кинотеатр «Центр документального кино» расположен в архитектурно-историческом комплексе «Провиантские склады». Ближайшая к нему станция метро — Парк Культуры.

ЦДК — первый в России кинотеатр документального кино, культурно-образовательная площадка и дистрибьюторская компания, которая выпустила в прокат такие фильмы, как «Эми», «Сорокин Трип», Woman и другие. Кинотеатр был основан в 2013 году в сотрудничестве с Музеем Москвы при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Центр документального кино способствует тому, чтобы документальное кино демонстрировалось широкой аудитории и стало зрительским. В нашем фокусе неигровое фестивальное кино, актуальные документальные фильмы, трансляции спектаклей и тематические лекции. С 2014 года ЦДК совместно с Музеем Москвы проводят специальные показы в рамках Дня города.

С целью популяризации документального кино с 2015 года ЦДК выпускает фильмы в ограниченный прокат по крупным городам России и занимается формированием специальных кинопрограмм на региональных площадках.