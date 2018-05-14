Меню
Кронверк Синема Облака

Москва
Адрес
г. Москва, Ореховый б-р, 22А, ТЦ «Облака»
Метро
Красногвардейская Зябликово Домодедовская
Телефон

+7 (495) 419-33-44

Билеты от 250 ₽
Сеть
Объединенная сеть кинотеатров СИНЕМА ПАРК и Формула кино
ТРК
Расположен в ТЦ «Облака»
О кинотеатре

Отечественная киносеть «Формула кино» включает в себя несколько кинотеатров, одним из которых является «Кронверк Синема Облака». Сам кинотеатр занимает весь третий этаж ТЦ «Облака», который располагается на Ореховом бульваре. К услугам посетителей - 7 уютных кинозалов, фильмы в которых демонстрируются как в привычном формате 2D, так и в современном формате 3D.

Общее количество мест составляет 1165, каждый из залов оборудован стильными и эргономичными креслами с удобными подвижными спинками и подставками для поп-корна. 

В просторном фойе кинотеатра функционирует кинобар, в котором можно купить не только поп-корн, но и прохладительные напитки, особой популярностью пользуются вкусные молочные коктейли.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Кронверк Синема Облака» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Wi-Fi
Парковка
Пандусы
7.8
3104 голоса
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Кронверк Синема Облака
Атель-матель
Атель-матель
Сегодня 3 сеанса
16:40 от 350 ₽ 21:00 от 400 ₽ 22:20 от 400 ₽ ...
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Сегодня 2 сеанса
13:20 от 350 ₽ 17:15 от 400 ₽ ...
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
Сегодня 4 сеанса
13:15 от 350 ₽ 15:20 от 350 ₽ 16:20 от 350 ₽ 18:25 от 400 ₽ ...
На деревню дедушке
На деревню дедушке
Сегодня 4 сеанса
10:35 от 250 ₽ 12:40 от 250 ₽ 13:25 от 350 ₽ 14:40 от 350 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре
Киноафиша.инфо 14 мая 2018, 12:06
Артем, доброе утро! Спасибо за ваш отзыв. Передадим инфо коллегам.
Дмитрий Шатилов 19 мая 2018, 10:12
Хороший кинотеатр, постоянно только в нем смотрю новые фильмы
3104 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Кронверк Синема Облака

Атель-матель комедия 2025, Россия
2D
16:40 от 350 ₽ 21:00 от 400 ₽ 22:20 от 400 ₽
Иван Семёнов. Первый поцелуй комедия 2025, Россия
2D
13:20 от 350 ₽ 17:15 от 400 ₽
Мой папа - медведь семейный 2025, Россия
2D
13:15 от 350 ₽ 15:20 от 350 ₽ 16:20 от 350 ₽ 18:25 от 400 ₽
