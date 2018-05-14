Отечественная киносеть «Формула кино» включает в себя несколько кинотеатров, одним из которых является «Кронверк Синема Облака». Сам кинотеатр занимает весь третий этаж ТЦ «Облака», который располагается на Ореховом бульваре. К услугам посетителей - 7 уютных кинозалов, фильмы в которых демонстрируются как в привычном формате 2D, так и в современном формате 3D.

Общее количество мест составляет 1165, каждый из залов оборудован стильными и эргономичными креслами с удобными подвижными спинками и подставками для поп-корна.

В просторном фойе кинотеатра функционирует кинобар, в котором можно купить не только поп-корн, но и прохладительные напитки, особой популярностью пользуются вкусные молочные коктейли.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Кронверк Синема Облака» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.