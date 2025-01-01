ТЦ «Облака» - современный многофункциональный торговый центр, расположенный в столичном районе Зябликово на пересечении Елецкой улицы и Орехового бульвара, в пешей доступности от станций метро «Домодедовская» и «Красногвардейская».
В торговом центре «Облака» находится множество магазинов одежды, обуви и аксессуаров («5 Карманов», Baon, Bershka, D-Style, Gerry Weber, Incity, O'Stin, oodji, «Буду Мамой», «Снежная Королева», «Твое», Respect, Etam, Lady & Gentleman City, Adidas, «Адреналин», INCITY, Carlo Pazolini, SAVAGE, FINN FLARE, Columbia, Mothercare, Westland, «Бюстье», Mascotte, befree, ZARINA, Caterina Leman, SELENA, Etam, Reebok, Skechers, Nike, «Mr. Сумкин», «Эстель Адони», «Вещь!/TODAY», Douglas, «Хитзона», EGLE, «СитиОбувь», Camel Active, SVETSKI, Orange, Wittchen и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», Yves Rocher, «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны и салоны часов («Яшма Золото», Zen Zone, Valtera, «АДАМАС», Swatch и др.), магазин подарков и сувениров «Подари», салоны связи («Евросеть», «Связной», «МТС», «Билайн» и др.), аптеки («Старый Лекарь» и др.), салоны оптики «Очкарик», «Смотри», зоомагазин Cats&Dogs, студия красоты, студия маникюра, солярий «Загораем», фотоуслуги, детский развлекательный центр, туристическое агентство, дом быта, ателье, ремонт одежды, обуви и изготовление ключей «Секундочку», химчистка, отделение «Сбербанка», банкоматы («Совкомбанк», «Сбербанк» и др.).
Кроме того, в ТЦ «Облака» для посетителей функционируют магазин мебели «Диваны и Кресла», супермаркет спортивных товаров «СпортГрад» (NIKE, Adidas, Puma и др.), магазин «Хитзона», детский супермаркет игрушек и одежды «Дети», супермаркет бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и многозальный кинотеатр «Кронверк Синема».
Также в торговом центре работают продуктовый супермаркет «Наш Гипермаркет» и большой «Ресторанный дворик», в котором каждый посетитель может найти ресторан или кафе по своему вкусу («Крошка-Картошка», «Макдоналдс», «Бургер Кинг», KFC, Sbarro, Texas Chicken, «Обжорный ряд», рестораны «IL Патио», «Кофе Хауз», «Планета Суши», «Восточный базар», «Теремок», «Елки-палки, «Маки-маки» и др.).
Для удобства автовладельцев на территории торгового центра «Облака» есть 3-х этажная подземная бесплатная парковка на 1500 машиномест и автомойка.
Адрес:
г. Москва, Ореховый бул., д. 22 А
Как добраться?
Добраться до ТЦ «Облака» можно следующим образом:
1. Пешком от станции метро «Красногвардейская» (Замоскворецкая линия) (600 метров)
2. Пешком от станции метро «Зябликово» (Люблинско-Дмитровская линия) (600 метров)
3. От станции метро «Домодедовская» до остановки «ТЦ «Облака»
4. От станции метро «Красногвардейская» до остановки «ТЦ «Облака»
5. От станции метро «Орехово» до остановки «ТЦ «Облака»
Режим работы
Магазины и фудкорт ТЦ «Облака»: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Наш Гипермаркет»: 09.00 – 23.00;
Кинотеатр «Кронверк Синема»: 09.30 – 22.00.