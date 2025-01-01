ТЦ «Облака» - современный многофункциональный торговый центр, расположенный в столичном районе Зябликово на пересечении Елецкой улицы и Орехового бульвара, в пешей доступности от станций метро «Домодедовская» и «Красногвардейская».

В торговом центре «Облака» находится множество магазинов одежды, обуви и аксессуаров («5 Карманов», Baon, Bershka, D-Style, Gerry Weber, Incity, O'Stin, oodji, «Буду Мамой», «Снежная Королева», «Твое», Respect, Etam, Lady & Gentleman City, Adidas, «Адреналин», INCITY, Carlo Pazolini, SAVAGE, FINN FLARE, Columbia, Mothercare, Westland, «Бюстье», Mascotte, befree, ZARINA, Caterina Leman, SELENA, Etam, Reebok, Skechers, Nike, «Mr. Сумкин», «Эстель Адони», «Вещь!/TODAY», Douglas, «Хитзона», EGLE, «СитиОбувь», Camel Active, SVETSKI, Orange, Wittchen и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», Yves Rocher, «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны и салоны часов («Яшма Золото», Zen Zone, Valtera, «АДАМАС», Swatch и др.), магазин подарков и сувениров «Подари», салоны связи («Евросеть», «Связной», «МТС», «Билайн» и др.), аптеки («Старый Лекарь» и др.), салоны оптики «Очкарик», «Смотри», зоомагазин Cats&Dogs, студия красоты, студия маникюра, солярий «Загораем», фотоуслуги, детский развлекательный центр, туристическое агентство, дом быта, ателье, ремонт одежды, обуви и изготовление ключей «Секундочку», химчистка, отделение «Сбербанка», банкоматы («Совкомбанк», «Сбербанк» и др.).

Кроме того, в ТЦ «Облака» для посетителей функционируют магазин мебели «Диваны и Кресла», супермаркет спортивных товаров «СпортГрад» (NIKE, Adidas, Puma и др.), магазин «Хитзона», детский супермаркет игрушек и одежды «Дети», супермаркет бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и многозальный кинотеатр «Кронверк Синема».

Также в торговом центре работают продуктовый супермаркет «Наш Гипермаркет» и большой «Ресторанный дворик», в котором каждый посетитель может найти ресторан или кафе по своему вкусу («Крошка-Картошка», «Макдоналдс», «Бургер Кинг», KFC, Sbarro, Texas Chicken, «Обжорный ряд», рестораны «IL Патио», «Кофе Хауз», «Планета Суши», «Восточный базар», «Теремок», «Елки-палки, «Маки-маки» и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгового центра «Облака» есть 3-х этажная подземная бесплатная парковка на 1500 машиномест и автомойка.

Адрес:

г. Москва, Ореховый бул., д. 22 А

Как добраться?

Добраться до ТЦ «Облака» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Красногвардейская» (Замоскворецкая линия) (600 метров)

2. Пешком от станции метро «Зябликово» (Люблинско-Дмитровская линия) (600 метров)

3. От станции метро «Домодедовская» до остановки «ТЦ «Облака»

на автобусах № 37, 37б, 37к, 287, 694, 768

на маршрутных такси № 37м, 165м, 517м

4. От станции метро «Красногвардейская» до остановки «ТЦ «Облака»

на автобусах № 37, 37б, 37к, 287, 694, 768

на маршрутных такси № 37м, 165м, 517м

5. От станции метро «Орехово» до остановки «ТЦ «Облака»

на автобусах № 275, 758

Режим работы

Магазины и фудкорт ТЦ «Облака»: 10.00 – 22.00;

Гипермаркет «Наш Гипермаркет»: 09.00 – 23.00;

Кинотеатр «Кронверк Синема»: 09.30 – 22.00.