Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Кинотеатры Кронверк Синема Облака ТЦ «Облака»

ТЦ «Облака»

ТЦ «Облака»
Адрес
г. Москва, Ореховый бул., д. 22 А
Метро
Красногвардейская Зябликово Домодедовская
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 935-83-58 / администрация

Позвонить

ТЦ «Облака» - современный многофункциональный торговый центр, расположенный в столичном районе Зябликово на пересечении Елецкой улицы и Орехового бульвара, в пешей доступности от станций метро «Домодедовская» и «Красногвардейская».

В торговом центре «Облака» находится множество магазинов одежды, обуви и аксессуаров («5 Карманов», Baon, Bershka, D-Style, Gerry Weber, Incity, O'Stin, oodji, «Буду Мамой», «Снежная Королева», «Твое», Respect, Etam, Lady & Gentleman City, Adidas, «Адреналин», INCITY, Carlo Pazolini, SAVAGE, FINN FLARE, Columbia, Mothercare, Westland, «Бюстье», Mascotte, befree, ZARINA, Caterina Leman, SELENA,  Etam, Reebok, Skechers, Nike, «Mr. Сумкин», «Эстель Адони», «Вещь!/TODAY», Douglas, «Хитзона», EGLE, «СитиОбувь», Camel Active, SVETSKI, Orange, Wittchen и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», Yves Rocher, «Рив Гош» и др.), ювелирные салоны и салоны часов («Яшма Золото», Zen Zone, Valtera, «АДАМАС», Swatch и др.), магазин подарков и сувениров «Подари», салоны связи («Евросеть», «Связной», «МТС», «Билайн» и др.), аптеки («Старый Лекарь» и др.), салоны оптики «Очкарик», «Смотри», зоомагазин Cats&Dogs, студия красоты, студия маникюра, солярий «Загораем», фотоуслуги, детский развлекательный центр, туристическое агентство, дом быта, ателье, ремонт одежды, обуви и изготовление ключей «Секундочку», химчистка, отделение «Сбербанка», банкоматы («Совкомбанк», «Сбербанк» и др.).

Кроме того, в ТЦ «Облака» для посетителей функционируют магазин мебели «Диваны и Кресла», супермаркет спортивных товаров «СпортГрад» (NIKE, Adidas, Puma и др.), магазин «Хитзона», детский супермаркет игрушек и одежды «Дети», супермаркет бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и многозальный кинотеатр «Кронверк Синема».

Также в торговом центре работают продуктовый супермаркет «Наш Гипермаркет» и большой «Ресторанный дворик», в котором каждый посетитель может найти ресторан или кафе по своему вкусу («Крошка-Картошка», «Макдоналдс», «Бургер Кинг», KFC, Sbarro, Texas Chicken, «Обжорный ряд», рестораны «IL Патио», «Кофе Хауз», «Планета Суши», «Восточный базар», «Теремок», «Елки-палки, «Маки-маки» и др.).

Для удобства автовладельцев на территории торгового центра «Облака» есть 3-х этажная подземная бесплатная парковка на 1500 машиномест и автомойка.

Адрес:
г. Москва, Ореховый бул., д. 22 А

Как добраться?
Добраться до ТЦ «Облака» можно следующим образом:

1. Пешком от станции метро «Красногвардейская» (Замоскворецкая линия) (600 метров)

2. Пешком от станции метро «Зябликово» (Люблинско-Дмитровская линия) (600 метров)

3. От станции метро «Домодедовская» до остановки «ТЦ «Облака»

  • на автобусах № 37, 37б, 37к, 287, 694, 768
  • на маршрутных такси № 37м, 165м, 517м

4. От станции метро «Красногвардейская» до остановки «ТЦ «Облака»

  • на автобусах № 37, 37б, 37к, 287, 694, 768
  • на маршрутных такси № 37м, 165м, 517м

5. От станции метро «Орехово» до остановки «ТЦ «Облака»

  • на автобусах № 275, 758

Режим работы
Магазины и фудкорт ТЦ «Облака»: 10.00 – 22.00;
Гипермаркет «Наш Гипермаркет»: 09.00 – 23.00;
Кинотеатр «Кронверк Синема»: 09.30 – 22.00.

Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
В книгах об этом ни слова, но Роулинг все объяснила: кто владеет эльфами Хогвартса, если там нет одного конкретного хозяина?
По одному слову Аня поняла, что Шарапов — стукач: сцена в «Место встречи изменить нельзя», которую многие не замечают годами
Джоли снова снимется у режиссера «Мистера и миссис Смит»: правда, на этот раз в шпионском триллере не будет Питта
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
«Испортили дважды»: у Миядзаки есть сериал про Шерлока с рейтингом 7.5 — объясняем, почему это не так уж круто
10 км бега и 100 отжиманий: можно ли облысеть от упражнений Сайтамы из «Ванпанчмена» — объяснили врач и тренер
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
Лишила отца и крова: Хюррем превратила жизнь дочери своего злейшего врага в кромешный ад — о судьбе малышки спорят по сей день
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше