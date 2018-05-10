Меню
Отзывы о кинотеатре Кронверк Синема Облака

Отзывы о кинотеатре Кронверк Синема Облака

Отзывы о кинотеатре Кронверк Синема Облака
Артём Семеин 10 мая 2018, 17:57
Я считаю что это просто не приемлемо, не пускать 15-ти летних подростков на фильмы 16+, причем кассиры совершенно не знают параметры запрета просмотра данной аудитории.Люксор же совсем другой,ходите туда вместо этой фигни
Киноафиша.инфо 14 мая 2018, 12:06
Артем, доброе утро! Спасибо за ваш отзыв. Передадим инфо коллегам.
Дмитрий Шатилов 19 мая 2018, 10:12
Хороший кинотеатр, постоянно только в нем смотрю новые фильмы
