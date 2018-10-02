Меню
Адрес
г. Москва, просп. Мира, 119, павильон № 36
Телефон

+7 (495) 150-36-10 / касса

+7 (495) 150-36-00 / многоканальный телефон

+7 (910) 450-19-98 / социальное такси

О кинотеатре

Государственный центральный музей кино встречает гостей с 20 октября 2017 года. Он расположен на территории парка ВДНХ в павильоне №36, который изначально был построен для экспозиции «Водное хозяйство». Главный корпус создан в 1954 году в стиле «сталинский ампир».

Три основных вида деятельности Музея кино:

  • Сбор, систематизация и описание предметов по истории кинокультуры
  • Организация выставок и экспозиций, связанных с историей кинематографа
  • Формирование программ из фильмов, вошедших в сокровищницу отечественного и зарубежного кинематографа или ставших заметными явлениями текущего кинопроцесса.

В новом пространстве Музея кино расположены выставочные зоны, три уютных кинозала, а также различные аудитории для проведения лекций, творческих встреч и других событий. Основные цвета интерьера - белый, темно-серый и красный, а из огромных окон открывается потрясающий вид на лес, павильоны, пруд.

Кинозалы предназначены не только для кинопоказов, но и для других мероприятий Музея кино: в кинозале им. Александра Ханжонкова также проходят семинары,театральные постановки, творческие вечера. В кинозале им. Андрея Тарковского также проходят конференции и презентации. А в кинозале им. Дзиги Вертова проводятся лекции и мастер-классы.

В здании павильона также есть буфет, в котором можно приобрести вкусные десерты, ароматный кофе и вкуснейший чай. Здесь также проходят камерные концерты, презентации, лекции и творческие встречи.

В здании Музея кино есть также гардероб, сувенирная лавка, предоставляются услуги по оцифровке пленки, переводу фильмов в dcp, прокату оборудования.

Музей работает ежедневно с 12:00 до 21:00, вход до 20:00. Выходной день - среда.

Отзывы о кинотеатре

Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
Спецпоказы фильма «Знаешь, мама, где я был?» пройдут в Музее кино
Спецпоказы фильма «Знаешь, мама, где я был?» пройдут в Музее кино В октябре в Музее кино пройдут показы полнометражного анимационного фильма Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» по сценарию легендарного грузинского драматурга, художника,
2 октября 2018 17:34
«Бедные люди. Кабаковы»: премьера фильма и встреча с его автором в Музее кино
«Бедные люди. Кабаковы»: премьера фильма и встреча с его автором в Музее кино В воскресенье, 23 сентября в Музее кино пройдет премьера документальной киноленты «Бедные люди», в которой рассказывается о судьбах и творческом пути одних из самых известных современных
19 сентября 2018 19:12
Спецпоказ фильма «Сын Саула» пройдет в «Музее кино»
Спецпоказ фильма «Сын Саула» пройдет в «Музее кино» В московском «Музее кино» 16 сентября пройдет специальный показ фильма «Сын Саула». Мероприятие организовано при поддержке портала Киноафиша.инфо
13 сентября 2018 08:21
