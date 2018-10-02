Государственный центральный музей кино встречает гостей с 20 октября 2017 года. Он расположен на территории парка ВДНХ в павильоне №36, который изначально был построен для экспозиции «Водное хозяйство». Главный корпус создан в 1954 году в стиле «сталинский ампир».

Три основных вида деятельности Музея кино:

Сбор, систематизация и описание предметов по истории кинокультуры

Организация выставок и экспозиций, связанных с историей кинематографа

Формирование программ из фильмов, вошедших в сокровищницу отечественного и зарубежного кинематографа или ставших заметными явлениями текущего кинопроцесса.

В новом пространстве Музея кино расположены выставочные зоны, три уютных кинозала, а также различные аудитории для проведения лекций, творческих встреч и других событий. Основные цвета интерьера - белый, темно-серый и красный, а из огромных окон открывается потрясающий вид на лес, павильоны, пруд.

Кинозалы предназначены не только для кинопоказов, но и для других мероприятий Музея кино: в кинозале им. Александра Ханжонкова также проходят семинары,театральные постановки, творческие вечера. В кинозале им. Андрея Тарковского также проходят конференции и презентации. А в кинозале им. Дзиги Вертова проводятся лекции и мастер-классы.

В здании павильона также есть буфет, в котором можно приобрести вкусные десерты, ароматный кофе и вкуснейший чай. Здесь также проходят камерные концерты, презентации, лекции и творческие встречи.

В здании Музея кино есть также гардероб, сувенирная лавка, предоставляются услуги по оцифровке пленки, переводу фильмов в dcp, прокату оборудования.

Музей работает ежедневно с 12:00 до 21:00, вход до 20:00. Выходной день - среда.