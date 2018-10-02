Меню
Спецпоказы фильма «Знаешь, мама, где я был?» пройдут в Музее кино
В октябре в Музее кино пройдут показы полнометражного анимационного фильма Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» по сценарию легендарного грузинского драматурга, художника,
Написать
2 октября 2018 17:34
«Бедные люди. Кабаковы»: премьера фильма и встреча с его автором в Музее кино
В воскресенье, 23 сентября в Музее кино пройдет премьера документальной киноленты «Бедные люди», в которой рассказывается о судьбах и творческом пути одних из самых известных современных
Написать
19 сентября 2018 19:12
Спецпоказ фильма «Сын Саула» пройдет в «Музее кино»
В московском «Музее кино» 16 сентября пройдет специальный показ фильма «Сын Саула». Мероприятие организовано при поддержке портала Киноафиша.инфо
Написать
13 сентября 2018 08:21
Музей кино подготовил насыщенную мультпрограмму ко Дню российского кино
25 августа в День российского кино в московском Музее кино пройдут показы короткометражных и многосерийных мультфильмов от анимационных студий «Аэроплан», «ШАР»
Написать
15 августа 2018 13:04
Встреча с Алексеем Красовским пройдет в День российского кино в Москве
В День российского кино, 25 августа, большой кинозал имени Александра Ханжонкова Музея кино распахнет свои двери для проведения творческой встречи с талантливым сценаристом и режиссёром Алексеем
Написать
8 августа 2018 16:30
Показ программы «Новая волна» пройдет в Музее кино
В эту субботу, 4 августа, Музей кино устраивает второй по счету показ из серии «Новая волна» где молодые режиссёры, уже нашедшие славу на кинофестивалях российского и европейского
Написать
1 августа 2018 17:36
В московском Музее кино состоится специальный показ короткометражных фильмов
В московском Музее кино 21 июля состоится специальный показ короткометражных фильмов молодых режиссёров Дарьи Власовой и Светланы Самошиной. Девушки являются участниками и призёрами российских и
Написать
16 июля 2018 12:21
В прокате
Премьеры
Онлайн
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Укради мою мечту
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
