Спецпоказы фильма «Знаешь, мама, где я был?» пройдут в Музее кино
В октябре в Музее кино пройдут показы полнометражного анимационного фильма Левана Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» по сценарию легендарного грузинского драматурга, художника,
2 октября 2018 17:34
«Бедные люди. Кабаковы»: премьера фильма и встреча с его автором в Музее кино
В воскресенье, 23 сентября в Музее кино пройдет премьера документальной киноленты «Бедные люди», в которой рассказывается о судьбах и творческом пути одних из самых известных современных
19 сентября 2018 19:12
Спецпоказ фильма «Сын Саула» пройдет в «Музее кино»
В московском «Музее кино» 16 сентября пройдет специальный показ фильма «Сын Саула». Мероприятие организовано при поддержке портала Киноафиша.инфо
13 сентября 2018 08:21
Музей кино подготовил насыщенную мультпрограмму ко Дню российского кино
25 августа в День российского кино в московском Музее кино пройдут показы короткометражных и многосерийных мультфильмов от анимационных студий «Аэроплан», «ШАР»
15 августа 2018 13:04
Встреча с Алексеем Красовским пройдет в День российского кино в Москве
В День российского кино, 25 августа, большой кинозал имени Александра Ханжонкова Музея кино распахнет свои двери для проведения творческой встречи с талантливым сценаристом и режиссёром Алексеем
8 августа 2018 16:30
Показ программы «Новая волна» пройдет в Музее кино
В эту субботу, 4 августа, Музей кино устраивает второй по счету показ из серии «Новая волна» где молодые режиссёры, уже нашедшие славу на кинофестивалях российского и европейского
1 августа 2018 17:36
В московском Музее кино состоится специальный показ короткометражных фильмов
В московском Музее кино 21 июля состоится специальный показ короткометражных фильмов молодых режиссёров Дарьи Власовой и Светланы Самошиной. Девушки являются участниками и призёрами российских и
16 июля 2018 12:21
